Dostluk maçı ertelendi

Bu hafta sonu için planlanan dostluk maçı, Midilli Kadın Futbol takımında yaşanan teknik bir sorundan dolayı gerçekleştirilemiyor.

Konak Belediyesi ve Midilli Kadın futbol takımlarının karşılaşması daha sonra planlanacak bir tarihte gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın yapılacağı tarih henüz netleşmemiş olup, netlik kazanmasının ardından siz değerli basın mensuplarımızla paylaşılacaktır.