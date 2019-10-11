Son Dakika Haberleri: Dostluk maçı ertelendi
Son Dakika Güncel Dostluk maçı ertelendi

Dostluk maçı ertelendi

47 dakika önce

Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı ile Midilli Kadın Futbol Takımı arasında oynanması planlanan dostluk maçı ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelendi.

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Bu hafta sonu için planlanan dostluk maçı, Midilli Kadın Futbol takımında yaşanan teknik bir sorundan dolayı gerçekleştirilemiyor.

Konak Belediyesi ve Midilli Kadın futbol takımlarının karşılaşması daha sonra planlanacak bir tarihte gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın yapılacağı tarih henüz netleşmemiş olup, netlik kazanmasının ardından siz değerli basın mensuplarımızla paylaşılacaktır.

Konak Belediyesi, Futbol, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:00 Kaynak: Bültenler
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