Dostluk maçı ertelendi
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Konak Belediyesi Kadın Futbol Takımı ile Midilli Kadın Futbol Takımı arasında oynanması planlanan dostluk maçı ileri bir tarihte gerçekleştirilmek üzere ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:00 Kaynak: Bültenler
Bu hafta sonu için planlanan dostluk maçı, Midilli Kadın Futbol takımında yaşanan teknik bir sorundan dolayı gerçekleştirilemiyor.
Konak Belediyesi ve Midilli Kadın futbol takımlarının karşılaşması daha sonra planlanacak bir tarihte gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın yapılacağı tarih henüz netleşmemiş olup, netlik kazanmasının ardından siz değerli basın mensuplarımızla paylaşılacaktır.
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