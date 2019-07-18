Son Dakika Haberleri: Dostluk turnuvasında ter attılar
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Dostluk turnuvasında ter attılar

4 saat önce

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Minikler Dostluk Turnuvası, 8 Eylül Stadı'nda yapıldı.

Dostluk turnuvasında ter attılar, System.String[]

Manisagücü, Şehitler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Beşiktaş Futbol Okulu, 1975 Maltaspor, Turgutlu Egespor ve Murat Germenspor'un katıldığı turnuvada minik futbolcular, hünerlerini sergilerken, ilerisi için güzel bir deneyim elde ettiler. Grup maçlarının ardından gerçekleşen turnuva finalinde Murat Germenspor'u 1-0 yenen Şehitler Spor Kulübü şampiyon oldu. Üçüncülüğü ise Turgutlu Egespor elde etti.

ÖZTÜRK: "ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞİMİ BİZİM ÇOK ÖNEMLİ"

Çocukların maç deneyimlerini artırmak amacıyla turnuvayı organize ettiklerini belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Turnuvaya katılan takımlarımız dostane bir şekilde centilmence maçlar çıkardı. Birlik ve beraberlik içerisinde geçen özel bir turnuva oldu. Bu tarz mini turnuvaların sayısını artırarak, çocuklarımızın gelişime en iyi katkıyı sunmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın gelişimi bizim için çok önemli. Futbol altyapımızın doğru işlemesi adına İl Müdürlüğü olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Turnuvanın gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:33 Kaynak: Bültenler
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