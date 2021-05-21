EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA - Son Dakika

EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA

21.05.2021 20:44

BELÇİKA'dan başlayan 15'inci Europa-Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sporcular, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

BELÇİKA'dan başlayan 15'inci Europa-Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılan sporcular, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın sınır kapısında katıldığı 7 araçlık ralli grubu Kapıkule'de, Edirne'nin meşhur tava ciğeri ve badem ezmesiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TüvTürk tarafından desteklenen ve bu yıl 15'incisi düzenlenecek olan Europa-Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'ne katılmak üzere Belçika'dan yola çıkan ralliciler, Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye gelen rallicileri Kapıkule'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, karşıladı. Ralliye katılacak olan Kaymakcı, özel kıyafetlerini giyerek, direksiyon başına geçti. Kaymakcı'nın da aralarında olduğu sporcular, Edirne'nin meşhur tava ciğeri ve badem ezmesi ikram edilerek karşılandı.

'DOĞU İLE BATI ARASINDAKİ KARDEŞLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLIYOR'

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, ralliyi 12 yıldır Avrupa Birliği Başkanlığı olarak desteklediklerini belirterek, " Gerçekten de doğu ile batı arasındaki kardeşliğin geliştirilmesine önemli katkıda bulunuyor. Türkiye'nin ve özellikle de Anadolu'nun daha yakından tanınması ve keşfedilmesi için çok değerli bir ralli. Bu ralliye katılanlar, İzmir'e, Antalya'ya gitmiyorlar daha çok ama Anadolu'yu keşfediyorlar. Kastamonu'dan Nevşehir'e, Hakkari'den Diyarbakır'a kadar gidiyorlar. Dolayısıyla bu ralli biraz da keşfetme ve kültürleri anlama, mutfakları tatma rallisi. Bu rallide hız yok çünkü rekabet hıza değil dostluğa dayalı bir rekabet. Rallide otoban kullanımı, navigasyon kullanımı yasak. Dolayısıyla biz insanların ve özellikle Batı Avrupalıların Türkiye'yi daha iyi keşfetmesini istiyoruz. Dolayısıyla Türk insanıyla tanışmasını arzu ediyoruz. Bu sene de ralliyi pandemiye rağmen destekledik. Aslında ralliye 200 civarında araç katılıyordu ama pandemi koşullarında sembolik de olsa sınırlı sayı da olsa bu sene rallinin yapılmasını destekliyoruz. Pazar günü Sultanahmet'ten start alacak ralli. Aynı zamanda pazartesi günü de Ankara'dan Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan start alacak. Türkiye'nin değişik vilayetlerini ziyaret edecek ve aynı zamanda bu sene kutladığımız UNESCO çerçevesinde ve şairimiz Mehmet Akif Ersoy çerçevesinde de bir çok etkinliğe katılacak. Türkiye'nin Batı Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da daha iyi tanıtılmasına katkıda bulunacak. Umarız amacında başarılı olmaya devam edecek" diye konuştu.

KAYMAKCI, KAPIKULE-İSTANBUL ETABINA KATILDI

Bakan Yardımcısı Kaymakcı, bu yılın gastronomi yılı olduğunu ifade ederek, "Turizm Bakanlığımızla birlikte bu ralli Türk mutfağını da özellikle geçtiği Batı Avrupa ülkelerinde tanıtmaya çalıştı. İzlediğimiz kadarıyla Slovenya'da, Sırbistan'da Türk mutfağını gören, keşfeden insanların ne kadar heyecanlandığını gördük. Ben ralliye geçtiğimiz yıllarda da belli etaplarda katıldım. En uzun katıldığım etap Fransa, Almanya'dan Çanakkale'ye 7 gün süre ile hiç fire vermeden, direksiyonu kimseye vermeden geldim. Geçmişte de yine belli bölümlerde Ankara - Samsun, Çanakkale - İstanbul gibi çeşitli etaplarda ralliye katıldım. bu sene de rallinin Kapıkule-İstanbul etabına katılacağım. Muhtemelen Ankara etabında da olacağım. İstanbul - Ankara etabının da bir bölümüne katılmayı düşünüyorum. Umarız önümüzdeki hafta sonu fırsat olursa Nevşehir etabına da katılabilirim" dedi.

'TÜRKİYE'NİN TANITIM RALLİSİ'

Europa-Orient Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Başkanı Nadir Serin, düzenlenen rallinin Türkiye'yi AB yolunda daha güzel tanıtmak olduğunu belirtti. Serin, "Türkiye'ye gelene kadar 3 bin 200 civarında kilometre yaptık. Belçika, Hollanda, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan ve şimdi Türkiye'ye geldik. Bu bir sosyal proje rallisi, insanların arabayla bir birlerini geçme gibi bir şeyi yok. Burada ödevler ön planda. Yarışmacılar bu yolculukta bir sonraki ödevi yapmak için yoldalar. Bu daha çok Türkiye'nin tanıtım projesi, Avrupa Birliliği Başkanlığı ile birlikte yapıp Türkiye'yi AB yolunda daha güzel tanıtmak ve saha çalışması yapmak. Yolculuğumuz yağmur yüzünden çok zor geçti" dedi.

Sürücülerden Müge İlkten Polat, yolculuklarının güzel geçtiğini ifade ederek, "Yağmurlu bir yolculuk yaptık. Her durduğumuz yerde çok güzel ağırlandık. Yöresel yemekler yedik. Şimdi Türkiye'de yolculuğumuz devam edecek" dedi.

Ralliye katılan Selma Uzun da, "Almanya'dan yola çıktık ve şu an Türkiye'ye geldik. Yolculuğumuz güzeldi. Elçiliklerde mola verdik bizi çok güzel karşıladılar. Türkiye'ye gelmek çok güzel, insanın kendi vatanı gibi yok. Buradan İstanbul'a gidiyoruz, ardından Ankara, oradan dan Kapadokya'ya gideceğiz. Adana'nın ardından Dalyan'da rallimizi bitireceğiz. Yaklaşık 6 bin kilometre yol gideceğiz" dedi.

EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA
EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA

Türkiye, Belçika, Europa, Orient, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Doğumda bebekleri ölen ailenin morgdan aldığı poşetin içinden büyük bir sıçan ve muayene eldivenleri çıktı Doğumda bebekleri ölen ailenin morgdan aldığı poşetin içinden büyük bir sıçan ve muayene eldivenleri çıktı AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek AK Parti, Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili olarak Meclis Araştırma Komisyonu'nu tartışıyor! Karar salı günü verilecek Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu Ünlü futbolcu Adem Büyük'ün eşi Merve Büyük'ten çakarlı- sirenli İstanbul turu Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü Bitcoin, Çin'den gelen açıklamalarla 40 bin doların altını gördü 4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki 4 yaşındaki kızını yastıkla boğarak öldürmüştü! İddianamedeki "Hamilelik" detayı kahretti "Gözaltı sırasında sarkıntılık" nedeniyle yargılanan polise 2 yıl 6 ay ceza verildi "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılışında direksiyon başına geçti, dev projeyi teste tuttu

Son Dakika Haberleri
18:00 Mustafa Cengiz'in sert açıklamaları sosyal medyayı salladı! Fatih Terim'e destek mesajı yağdı
17:39 MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki gösterdi: HDP'ye sorup hazırlamışlar
17:18 Herkes başkanı hayretler içinde izledi! Mustafa Cengiz'in bel altı fıkrası kimseyi güldürmedi
17:00 "Beni öldürecek" diyip, eşi için koruma istemişti! O kadın sokak ortasında kurşuna dizildi
16:42 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Sevgili Fatih Terim ile yola devam etmeyeceğim
16:35 Yolcu uçağından dışarı bakan yolcular şaşkına döndü! Fırlatılan roketi saniye saniye görüntülediler
16:32 Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te
16:27 Son Dakika! Dışişleri, ateşkese rağmen Mescid-i Aksa'da namaz kılanlara saldıran İsrail'e tepki gösterdi: Samimiyetsiz tutumları devam ediyor
16:24 Uğur Akkuş, Ebru Şallı için "Ferrari gibi kadın" dedi, model Deniz Akkaya çifte sert çıkıştı
16:20 Mustafa Cengiz, "Seçimlere girmiyorum" dedikten yarım saat sonra fikrini değiştirdi
Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu Anadolu Ajansı muhabirinin iki bakana sorduğu Sedat Peker sorusu sosyal medyada gündem oldu         
21:17
Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı Son Dakika: Diyarbakır'da askeri tesise maket uçakla saldırı girişimiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı         
20:40
Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 21 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 9 bin 528 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi Bahar Candan'dan olay yaratan pozlar! İç çamaşırı görünmesine rağmen paylaşmaktan çekinmedi         
18:52
Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz Başkan adayı Elmas'tan hodri meydan: Cengiz, başka bir hoca getirirse sözleşmesini iptal ederiz         
18:46
Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor Aşka yeniden kapılarını açtı! Mehmet Ali Erbil, İzmirli iş kadını Funda Aksu'yla aşk yaşıyor         
18:12
Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti Böylesi görülmedi! Japonya'da bir makinist, 150 km hızla giden treni bırakıp, tuvalete gitti         
17:03
Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te Son Dakika: Vergi ve prim borçlarına yeniden yapılandırma geliyor! Ekonomiye ilişkin yeni torba teklif Meclis'te         
16:32
45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı 45 yaşındaki sapık tarafından istismar edilen 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı         
14:17
Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı Öldürülen Arife öğretmenin cenazesinde dikkat çeken görüntü! Tabutun kapağı kapatılmadı         
14:13
Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu Beslediği kediyi pencere korkuluğunda asılı bulunca gözyaşlarına boğuldu         
13:56
Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu Trabzonspor, Uğurcan'ı 30 milyon euroya Inter'e verdi, boşluğu Mert Günok'la doldurdu         
13:02
Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu Metropoll 28 ilde anket yaptı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıktığı takdirde şansı en yüksek aday İBB Başkanı İmamoğlu         
12:46
Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi Herkes tek tek silerken İsmail Türüt, Sedat Peker'le olan karelerini silmedi         
11:55
İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir'in İngilizcesi Twitter'da tartışma yarattı         
11:47
Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti Kız arkadaşının yanında öldürdüler! Laf atma kavgası, kanlı bitti         
09:53
Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı Kylie Jenner, peş peşe paylaştığı bikini pozlarıyla saatler içinde rekor beğeni aldı         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2021 21:54:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: EDİRNE 'DOSTLUK VE BARIŞ RALLİSİ'NE KATILANLARA KAPIKULE'DE CİĞERLİ, BADEM EZMELİ KARŞILAMA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement