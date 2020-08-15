Dostluk ve sevgi elçisi: Hacı Bektaş Veli - Son Dakika

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Hacı Bektaş Veli Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İlgar Baharlu, Hacı Bektaş Veli'nin dostluk ve sevgi elçisi, Alevi-Bektaşi'lerin piri ve Anadolu'nun velisi olduğunu söyledi.

"Alevi Bektaşi Kültürü Ana Bilim Dalı" adı altında yüksek lisans programı bulunan Enstitünün Müdürü Baharlu, AA muhabirine, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu'ya katkılarını anlattı.

Baharlu, Hacı Bektaş Veli'nin kişiliği, Anadolu'ya gelişi, yaşamı ve menkıbevi (efsanevi) şahsiyeti ile ilgili elde edilen bilgilerin büyük çoğunluğunun, Elvan Çelebi ve Ahmet Eflaki'nin eserleri ile Hacı Bektaş Veli'nin Vilayetnamesi'nden elde edildiğini belirtti.

Bu kaynaklara göre, Hacı Bektaş Veli'nin 1209'da Horasan'da doğup, 1271 yılında o dönem ismi Sulucakarahöyük olan Hacıbektaş ilçesinde Hakk'a yürüdüğünü aktaran Baharlu, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu insanına hakikate ulaşmanın yolunu gösterdiğini dile getirdi.

Baharlu, Hacı Bektaş Veli'nin, ilim ve maneviyatı bir araya getirerek, insanların güncel yaşam, ibadet, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve iktisadi hayatlarına kadar çeşitli konularda eğitim verdiğini ifade ederek, "Alevi ve Bektaşi insanının velisi ve piri olan Hacı Bektaş Veli'nin düşünceleri günümüz Alevi Bektaşi camiası nezdinde yaşamaktadır. Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini göz önünde bulundurarak yaşamamız gerekiyor. Onun sözleri sadece kitaplarda, makalelerde değil toplumsal ilişkilerimizde, iktisadi ve ekonomik faaliyetlerimizde, ibadetlerimizde, karşılaştığımız sorunlarda bize yol gösterebilir." şeklinde konuştu.

"Sevgi merkezli tasavvufu insanlarımıza hediye etti"

Hacı Bektaş Veli'nin yolunda yürüyerek, onun öğretilerini yaşamlarında tatbik edenlerin Anadolu'yu oluşturduğunu belirten Baharlu, şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerine baktığımızda, sadece 13. yüzyılda değil, bugün bile dünyanın bu karışık ortamında büyük sorunları halledebilecek çözüm anahtarlarını içeriyor. Hacı Bektaş Veli, Anadolu insanına hakikate ulaşmanın yolunu gösterdi. Hacı Bektaş Veli, dostluk ve sevgi elçisidir. Alevi-Bektaşi'lerin piri ve Anadolu'nun velisidir. Horasan'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Balkanlara, sevgi merkezli tasavvufu insanlarımıza hediye etti. Hacı Bektaş Veli'nin insanlara anlattığı Allah, korkulacak değil, sevilecek bir Allah'tır. Cennet için ibadeti doğru görmezdi, cehennem korkusundan ibadet etmeyi de doğru görmezdi. Hacı Bektaş Veli, Allah'ı sevmeye değer gördüğü için ibadeti bizlere öğretti ve önerdi. Onun düşüncelerine baktığımızda, tamamen insan merkezli düşünceye sahiptir. İnsan, kainatın en değerli varlığıdır, kainatın bir aynasıdır. Hacı Bektaş Veli, bizi hakikat makamına davet etti. Hakikatte, senlik ve benlik, ötekileştirmeler, bölmeler aradan kalkar. Zira merkezde olan hakikatin kendisidir. Bu hakikatin sahibi de Allah'tır."

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde dün başlayan, 57. Ulusal, 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri dolayısıyla etkinlikler, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun çerçevede, kısıtlı sayıda katılımla gerçekleştiriliyor.

Hacı Bektaş Belediyesi de yarın çeşitli etkinlikler düzenleyerek Hacı Bektaş Veli'yi yad edecek.