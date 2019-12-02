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Son Dakika Dünya Dostoyevski: 'Çay tiryakisinin' evine ve dünyasına yolculuk - Son Dakika Dünya

Dostoyevski: 'Çay tiryakisinin' evine ve dünyasına yolculuk

6 saat önce

Fyodor Dostoyevski 28 Ocak 1881’de St. Petersburg'daki evinde hayata veda etti. O bina bugün Dostoyevski Müzesi olarak dünyanın dört bir yanından ziyaretçiye açık. Evin dört bir köşesinde çaykolik, sigara tiryakisi ünlü Rus yazarın hayatına dokunmak mümkün.

Dostoyevski: 'Çay tiryakisinin' evine ve dünyasına yolculuk, System.String[]

Moskova'da 1821'de doğan ünlü Rus yazar Fyodor Dostoyevski, 28 Ocak 1881'de St. Petersburg'daki evinde hayata veda etti. O bina bugün Dostoyevski Müzesi olarak dünyanın dört bir yanından ziyaretçiye açık. Evin dört bir köşesinde 'çaykolik' ve sigara tiryakisi yazarın hayatına dokunmak mümkün.


Rus Çarı Deli Petro'nun 300 yıl önce bataklığa kurduğu ve günümüzde 'rüya şehirlerden' biri olan St Petersburg sayısız yazar ve sanatçıya ev sahipliği yaptı.

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Petersburg, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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