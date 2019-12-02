Son Dakika › Dünya › Dostoyevski: 'Çay tiryakisinin' evine ve dünyasına yolculuk - Son Dakika Dünya
Dostoyevski: 'Çay tiryakisinin' evine ve dünyasına yolculuk
6 saat önce
Fyodor Dostoyevski 28 Ocak 1881’de St. Petersburg'daki evinde hayata veda etti. O bina bugün Dostoyevski Müzesi olarak dünyanın dört bir yanından ziyaretçiye açık. Evin dört bir köşesinde çaykolik, sigara tiryakisi ünlü Rus yazarın hayatına dokunmak mümkün.
Moskova'da 1821'de doğan ünlü Rus yazar Fyodor Dostoyevski, 28 Ocak 1881'de St. Petersburg'daki evinde hayata veda etti. O bina bugün Dostoyevski Müzesi olarak dünyanın dört bir yanından ziyaretçiye açık. Evin dört bir köşesinde 'çaykolik' ve sigara tiryakisi yazarın hayatına dokunmak mümkün.
Rus Çarı Deli Petro'nun 300 yıl önce bataklığa kurduğu ve günümüzde 'rüya şehirlerden' biri olan St Petersburg sayısız yazar ve sanatçıya ev sahipliği yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
Antalya, tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştı: Ruslar birinciliği kimseye bırakmıyor Yüzündeki cilt hastalığı yüzünden efsane film karakteri Batman'e benzetiliyor AK Parti'den ayrılan Ahmet Davutoğlu, yeni partisini 16 Aralık'ta ilan edecek Putin, TürkAkım projesi için Türkiye'ye geliyor