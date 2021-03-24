Dostum Oryantiring Takımı 16 madalyayla döndü - Son Dakika

İnegöl Belediyesi Dostum Oryantiring Takımı, Çanakkale Şehitlerini Anma Bursa İl Birinciliği müsabakasından 16 madalya ile döndü. Hemen her kategoride derece alan DOSTUM takımı, bu başarısıyla yarışmaya damga vurdu.

İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) oryantiring takımı, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bursa İl Birinciliği yarışmasına katıldı. 21 Mart Pazar günü Bursa'da yapılan yarışmada, DOSTUM oryantiring takımı gösterdiği performans ve farklı kategorilerde elde ettiği başarılarla 16 madalyaya ambargo koydu.

Müsabakada 10 yaş kızlar kategorisinde Zeynep Şeker İl 1'incisi, Nisanur Baba il 2'ncisi, Nurbanu Bayraktar ise il 3'üncüsü oldu. 10 yaş erkekler kategorisinde D. Tayyip Marangoz il 1'incisi olurken, Eren Haman il 3'üncülüğünü elde etti. 12 yaş erkekler kategorisinde E. Yiğit Bülbül İl 1'incisi, 12 yaş kızlar kategorisinde Rabia Aslan il 1'incisi, Seher Neva Baş il 3'üncüsü oldu. 14 yaş erkekler kategorisinde Gürhan Horasanlı il 1'inciliğini elde etti. Aynı kategoride Yusuf Vurğun il 2'cisi, Hamza Turna ise il 3'üncüsü oldu. 16 yaş erkekler kategorisinde Ahmet Yazıcı il 1'incisi olurken, Atakan Sarıkaya da aynı kategoride il 2'nciliğini elde etti. 16 yaş kızlar kategorisinde de Semanur Özdemir il 1'incisi, Azra Coşkun il 2'ncisi, Aleyna Minden il 4'üncüsü olarak yarışmayı tamamladı. DOSTUM Oryantiring Takımı, toplamda 16 madalyayla İnegöl'e döndü.

Elde edilen bu başarının ardından bir açıklama yaparak sporcu ve antrenörler Tarık Şeker ile Hilal Oruç'u tebrik eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Oryantiring branşında İnegöl olarak ciddi bir başarımız var. DOSTUM bünyesinde kurduğumuz takımımız, katıldığı pek çok yarışmada bizleri gururlandıracak sonuçlar elde etti. Son olarak 21 Mart tarihinde 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Bursa İl Birinciliği yarışmasına katılan takımımız, 7 ayrı kategoride toplamda 16 madalya kazandı. Bazı kategorilerde yarışmanın 1, 2 ve 3'üncüsü takımımızdan çıktı. Adeta yarışmadaki madalyalara ambargo koydu sporcularımız. Bu başarı bizleri de memnun etti. Ben başta antrenörlerimiz olmak üzere tüm sporcularımızı ve yarışmada mücadele eden diğer sporcuları tebrik ediyorum" dedi. - BURSA