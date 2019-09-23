Dostum üst üste Dördüncü Kez Türkiye Şampiyonu

Türkiye Hava Sporları Federasyonunun organize ettiği 2019 yılı Türkiye Yamaç Paraşüt Hedef Şampiyonası 20-22 Eylül tarihlerinde Bursa final etabı ile sona erdi. Olumsuz hava şartlarının final etabı uçuşlarına izin vermemesi üzerine, ilk üç etap olan Mersin, Hatay ve Burdur etapları üzerinden yapılan puanlama ile şampiyona galibi sporcular ve kulüpler belirlendi.

Şampiyona sonucunda; İnegöl Belediyespor DOSTUM takımı ve milli sporcumuz Kerem Dinçer, üst üste 4. kez Türkiye şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Kadınlar klasmanında Dostum sporcusu Elif Güleryüz şampiyonayı 3.'lük ile bitirerek kupayı İnegöl'e getiren isim oldu. DOSTUM antrenörü ve hava sporları hocası İbrahim Dinçer önderliğindeki DOSTUM ise 3. kez Kulüpler Şampiyonluğunu İnegöl'e kazandırmış oldu.

SPORCULARIMIZ ŞAMPİYONLUKLA BİRLİKTE ANILIYOR

Alınan şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi'nin spor alanında kazandığı başarılar ile büyük bir ivme kazandığını ifade etti. Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonaları ile isimleri özdeşleşen sporcuların başarılarından dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Taban, "Kulübümüz 4. kez Türkiye Şampiyonluk kupasını kazandı. Aynı zamanda kadınlar klasmanında üçüncülük ve yine üçüncü kez kulüpler şampiyonluğunu elde ettiler. DOSTUM doğanın ve turizmin kapılarını aralamakla kalmıyor, sporcularımız İnegöl'ümüze gökyüzünün mavisinden başarı pencereleri açıyor. Dostum takım sporcularımız; İbrahim Dinçer, Kerem Dinçer, Elif Güleryüz, Kemal Kumral ve Anıl Doruk'u başarılı uçuşlarından ve İnegöl'e kazandırdıkları kupalardan dolayı tebrik ediyor, emeği geçen tüm sporcularımıza ve hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.