Son Dakika Haberleri: Dostunu Rehin Alan Adam Polisi Şehit Etti

Dostunu Rehin Alan Adam Polisi Şehit Etti

5 dakika önce

Uşak'ın Banaz ilçesinde dostunu rehin alan adam polisi şehit etti.

Dostunu Rehin Alan Adam Polisi Şehit Etti, System.String[]
Uşak'ın Banaz ilçesinde dostunu rehin alan adam polisi şehit etti.

Edinilen bilgiye göre, Banaz ilçesinde dostunu rehin alan şahıs, müdahale için gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olayda 1 polis ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis şehit oldu.

Şahıs ise diğer polisler tarafından etkisiz hale getirildi. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:06 Kaynak: İHA

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