Dostunu Rehin Alan Adam Polisi Şehit Etti

Uşak'ın Banaz ilçesinde dostunu rehin alan adam polisi şehit etti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde dostunu rehin alan adam polisi şehit etti.



Edinilen bilgiye göre, Banaz ilçesinde dostunu rehin alan şahıs, müdahale için gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olayda 1 polis ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis şehit oldu.



Şahıs ise diğer polisler tarafından etkisiz hale getirildi. - UŞAK

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