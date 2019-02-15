Dostunu Rehin Alan Adam Polisi Şehit Etti
5 dakika önce
Uşak'ın Banaz ilçesinde dostunu rehin alan adam polisi şehit etti.
Uşak'ın Banaz ilçesinde dostunu rehin alan adam polisi şehit etti.
Edinilen bilgiye göre, Banaz ilçesinde dostunu rehin alan şahıs, müdahale için gelen polis ekiplerine ateş açtı. Olayda 1 polis ağır yaralandı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan polis şehit oldu.
Şahıs ise diğer polisler tarafından etkisiz hale getirildi. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:06 Kaynak: İHA
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