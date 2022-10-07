Amerikalı Uzman: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyümesine ve Bağlantılılığına Yardımcı Oluyor - Son Dakika
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Amerikalı Uzman: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyümesine ve Bağlantılılığına Yardımcı Oluyor

07.10.2022 22:52
Amerikalı Uzman: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyümesine ve Bağlantılılığına Yardımcı Oluyor

Dosya Boyutu: 80.70 MBHABER: Amerikalı uzman: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, gelişmekte olan ülkelerin büyümesine ve bağlantılılığına yardımcı oluyorÇEKİM LİSTESİ: 1. Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinden çeşitli görüntüler2.

Dosya Boyutu: 80.70 MB

HABER: Amerikalı uzman: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, gelişmekte olan ülkelerin büyümesine ve bağlantılılığına yardımcı oluyor

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Kuşak ve Yol İnisiyatifi projelerinden çeşitli görüntüler

2. SES (İngilizce): KHAİRY TOURK, Chicago'daki Illinois Teknoloji Enstitüsü Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi

HABERİN İÇERİĞİ:

Amerikalı akademisyen Khairy Tourk, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, gelişmekte olan ülkelerin, altyapı oluşturarak, büyümesine ve bağlantılılığına yardımcı olduğunu belirtti.

SES (İngilizce): KHAİRY TOURK, Chicago'daki Illinois Teknoloji Enstitüsü Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi:

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi aslında bir bağlantılılık projesi. Biz fiziksel bağlantıyı, Çin'i Asya, Avrupa ve Afrika ve diğer uluslara bağlama anlamında görüyoruz. ve bu bağlantı, yollar, demiryolu, liman ve köprü yapımı ile sağlanıyor.

Gelişmeyi engelleyen unsurlardan biri altyapıydı. Gelişmekte olan ülkelerin yollar, köprüler, limanlar vb. inşa edecek sermayeleri yoktu. ve Çin devreye girdi. Çin, rekor sürede altyapı inşa etmek için hem sermayeye hem de deneyime sahip.

İnisiyatif ayrıca halklar arasında da bağlantılılığı sağlıyor. Halklar arasında etkileşim oluyor. Bu bağlantılılık, medeniyetler arası diyalog yoluyla kuruluyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chicago'dan bildiriyor. (XHTV)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Illinois, Chicago, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amerikalı Uzman: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, Gelişmekte Olan Ülkelerin Büyümesine ve Bağlantılılığına Yardımcı Oluyor - Son Dakika

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