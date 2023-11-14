İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çökertilen Sarallar çetesinin işlediği suçları tek tek listeledi

İçişleri Bakanı olduktan sonra birçok başarılı operasyona imza atan Ali Yerlikaya bugün de yaptığı açıklamayla Sarallar suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda çete lideri Özgür Saral dahil 24 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Yerlikaya, örgütün suç dosyasına ait detayları da tek tek sıraladı.

ÇETE LİDERİ DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek Sarallar organize suç örgütünün çökertildiği ve çete lideri Özgür Saral dahil 24 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

"AZİZ MİLLETİMİZİN DUALARI SİZLERLE"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, "İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" ifadesini kullandı.

YERLİKAYA, ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ SUÇLARI TEK TEK LİSTELEDİ

Bakan Yerlikaya, çökertilen Sarallar suç örgütünün kabarık suç dosyasını da madde madde sıraladı. İşte örgütün işledikleri o suçlar;