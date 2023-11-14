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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çökertilen Sarallar çetesinin işlediği suçları tek tek listeledi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çökertilen Sarallar çetesinin işlediği suçları tek tek listeledi

14.11.2023 15:35  - Güncelleme: 15:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarallar organize suç örgütünün çökertildiğini ve aralarında çete lideri Özgür Saral'ın da bulunduğu 24 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Çetenin suç dosyasına ait detayları da paylaşan Yerlikaya, Sarallar'ın yabancı uyruklu şahıslara yönelik yağma eylemleri, Esenyurt ilçesinde yer alan sitelerdeki ev sahibi ve kiracıları silah ile tehdit ederek yağmalama gibi pek çok olaya karıştıklarını belirtti.

İçişleri Bakanı olduktan sonra birçok başarılı operasyona imza atan Ali Yerlikaya bugün de yaptığı açıklamayla Sarallar suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda çete lideri Özgür Saral dahil 24 şüphelinin gözaltına alındığını duyuran Yerlikaya, örgütün suç dosyasına ait detayları da tek tek sıraladı.

ÇETE LİDERİ DAHİL 24 KİŞİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekleyerek Sarallar organize suç örgütünün çökertildiği ve çete lideri Özgür Saral dahil 24 kişinin yakalandığı bilgisini paylaştı.

"AZİZ MİLLETİMİZİN DUALARI SİZLERLE"

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Yerlikaya, "İstanbul Büyükçekmece Başsavcılığı koordinesinde operasyonları düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzü tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız devam edecek" ifadesini kullandı.

YERLİKAYA, ÖRGÜTÜN İŞLEDİĞİ SUÇLARI TEK TEK LİSTELEDİ

Bakan Yerlikaya, çökertilen Sarallar suç örgütünün kabarık suç dosyasını da madde madde sıraladı. İşte örgütün işledikleri o suçlar;

  • İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki sitelerin ev sahibi ve kiracılarını silah ile tehdit ederek yağmalama
  • Kendilerinden şikayetçi olan site sakinleri ve özel güvenlik görevlilerini şikayetlerinden vazgeçirmek için darp
  • Yabancı uyruklu şahıslara yönelik yağma eylemi
  • Sitelerdeki mülk sahiplerinin rızası ve bilgisi dışında sahte evrak düzenleyerek daireleri başka şahıslara kiralama
  • Site içerisindeki evlerden hırsızlık
  • Eğlence mekanlarına silahlı saldırı düzenleyerek kasten öldürmeye teşebbüs etme ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma
  • Site sakinlerini tehdit ederek fuhuş faaliyetleri yürütme
  • Sarıyer ve Beyoğlu'nda silahla yaralamaya teşebbüs

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çökertilen Sarallar çetesinin işlediği suçları tek tek listeledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çökertilen Sarallar çetesinin işlediği suçları tek tek listeledi - Son Dakika
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