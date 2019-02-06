Son Dakika Haberleri: Dosya Masrafının Faizini Geri Aldı

Dosya Masrafının Faizini Geri Aldı

46 dakika önce

Kahramanmaraş'ta tüketici hakem heyetine yapılan başvuru sonrasında, bankanın tüketiciden aldığı dosya masrafına işletilen faizin iadesine karar verildi.

Dosya Masrafının Faizini Geri Aldı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta tüketici hakem heyetine yapılan başvuru sonrasında, bankanın tüketiciden aldığı dosya masrafına işletilen faizin iadesine karar verildi.

Kahramanmaraş'ta 2010 yılında çektiği kredi sonrasında kendisine yansıtılan 500 TL'lik dosya masrafına işletilen faizi avukatı aracılığı ile fark eden Ayşe C., Tüketici Hakem Heyetine yaptığı başvuru sonrasında, faiz bedelini geri aldı. Onikişubat İlçe Hakem Heyeti tarafından tüketiciye yansıtılan dosya masrafı faiz bedelinin iadesine karar verilirken, Ayşe C.'nin avukatı Duran Karademir yaptığı açıklamada, "Bankalar tüketicilerden dosya masrafı kesiyordu. Bu dosya masrafının da yasal olmadığı yargı kararı ile kesinleşmişti. Ancak gördük ki, bankalar tüketicilerin kullanmış olduğu kredilerde dosya masrafını keserken, hem vatandaştan dosya masrafı kesip hem de kredinin tamamı üzerinden faizlendirmiş ve burada haksız bir kazanç elde etmek istemiştir" dedi.

Konuyla ilgili olarak Hakem Heyetine başvurduklarını belirten avukat Karademir, "Normalde dosya masrafını kredinin tamamından düşmesi gerekirken, bunu düşmeden aynı şekilde dosya masrafına da faiz işleyerek tüketiciden haksız kazanç elde edilmişti. Biz de Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunduk. Başvurumuz olumlu sonuçlandı ve lehimize karar çıktı. Bunun tahsilatına başladık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:33 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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