Dosyaların Yaklaşık Yüzde 85'i Karara Bağlanmış Durumda"

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Ekipler, Donmak Üzere Olan 50 Kişiyi Son Anda Kurtardı

Arda Kural, Çocukluk Aşkı Yıldız Asyalı'ya Övgü Yağdırdı: Çocukluk Aşkımdı, Unutamayacağımız Şeyler Yaşadık

Aykut Kocaman: "Şikayet Edecek Bir Şey Yok"