Dota 2 rekabetçi platformu Gankster kullanıma açıldı

Birçok özelliğe sahip platform, ekiplerin birbirleriyle eşleşmesi için bir sosyal takvim işlevi görüyor. Yerleşik bir zamanlama aracı, yöneticilerin uygunlukları hızlı ve etkili bir şekilde kontrol etmelerine ve antrenman maçları için zaman aralıkları ayarlamalarına olanak tanıyor.

DOTA 2 REKABETÇİ PLATFORMU GANKSTER

Keşif arayüzü kullanıcıların sıralamaya, bölgeye veya belirli ligler gibi diğer rekabetçi etiketlere göre diğer takımları aramasına da olanak tanıyor. İtibar sistemi, kullanıcıların potansiyel rakiplerini bir bakışta hızlı bir şekilde kontrol etmelerini sağlıyor ve takımları yaklaşan hazırlık veya istekler hakkında uyarmak için Discord bildirimleri gönderebiliyor.

Gankster'ın geliştiricileri ayrıca güvenlik endişelerini de ele aldı. Eşleşme verileri değerli bilgilerdir ve Gankster, ayrıntıları herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayan katı bir gizlilik politikası taahhüt etmiştir. Kötü davranışları ortadan kaldırmak için ilgili tarafların maç geçmişleri de ayrı ayrı kaydediliyor.

Platform, ağ arayan hevesli profesyoneller için veya rakipleri bulma ve planlama konusundaki zorlu süreci basitleştirmek için değerli bir araç olarak kullanılabilir.

Geliştiriciler, Ocak ayındaki Gankster beta sürümünden bu yana geri bildirimleri dinlediler ve isteğe bağlı işlevler eklediler. Kullanıcıların ihtiyaçlarını da dinlemeye devam edeceklerini dile getirdiler. Platform şu anda ücretsiz olsa da profesyonel takımlar için, daha da fazla verimlilik sağlayabilecekleri özellikler getirecek premium bir plan yolda. Geliştiriciler daha sonra diğer espor oyunlarına da açılmayı düşünüyor.

Gankster platformuna buradan ulaşabilirsiniz.