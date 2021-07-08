Dota 2 turnuvasına ev sahipliği yapacak şehir belli oldu! - Son Dakika
Üye Girişi

Dota 2 turnuvasına ev sahipliği yapacak şehir belli oldu!

08.07.2021 16:40
Dota 2 turnuvasına ev sahipliği yapacak şehir belli oldu!

2020'den beri ertelenen bu yılki Dota 2 The International'ın İsveç'te gerçekleşmesi gerekiyordu, ta ki İsveç hükümetinin devam eden küresel pandemiye bakıp "hayır izin vermiyorum" diyene kadar.

Valve, yarışmaya ev sahipliği yapacak bir şehir bulmak için fazlaca çabalamak zorunda kaldı ve bu şehri Doğu Avrupa'da buldu; Bükreş.

Valve dün, The International 2021'in Ekim ayında gerçekleşeceğini ve normalde Romanya'nın büyük futbol maçlarına ev sahipliği yapan Arena Nationala'da açık havada gerçekleştirileceğini duyurdu. Turnuva, toplam 40.018.195 dolar ödül havuzuyla 7-17 Ekim tarihleri ??arasında gerçekleştirilecek.

Valve'in, espor etkinliklerini elit sporlarla aynı şekilde değerlendirmeyip turnuvaya izin vermeyen İsveçli yetkililerle mücadeleleri göz önüne alındığında, Romanya'daki yeni arkadaşlarıyla anlaşılır bir şekilde çok mutlu olduğu görülüyor.

Valve, bir blog gönderisinde, "Romanya ve Bükreş şehri ile kurduğumuz ortaklık için minnettarız ve The International'daki seçkin oyuncuları ve muhteşem fandomu kutlamak için hem yüz yüze hem de sanal olarak küresel Dota 2 topluluğu ile bir araya gelmeyi dört gözle bekliyoruz." Açıklamasında bulundu.

Arena Na?ionala, pandemi olmayan zamanlarda futbol maçları için 55.000'e kadar koltuk kapasitesine sahip ancak takdir edersiniz ki The International'da bu sayının çok daha altında seyirci tribünlerde yer alacak.

Valve'ın bu etkinlik için stadyum seçmesi de mantıklı karşılanabilir çünkü artık insanlar stadyumlarda rahatça maç izleyebiliyor. Örneğin, Wembley'de dün oynanan İngiltere- Danimarka maçı, 60.000 seyircinin karşısında oynandı ancak unutulmaması gereken nokta, İngiltere nüfusunun yarısı aşılanmış durumda.

Dota 2 turnuvasına ev sahipliği yapacak şehir belli oldu!

Romanya'da aşılama henüz %23'e ulaşmış durumda. Sırf Dota 2 için ülkeye giriş yapacak olan yabancıları da göz önüne alırsak pandemi tekrar alevlenirse bu etkinliğin de iptal olma ihtimali var.

YORUMLAR
500
Pınar Karşıyaka'da dördüncü yabancı Flatten Pınar Karşıyaka'da dördüncü yabancı Flatten ABD ve Rumen askerleri ortak tatbikat düzenledi ABD ve Rumen askerleri ortak tatbikat düzenledi SMA'lı Ömer Alp için 'Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' yapıldı SMA'lı Ömer Alp için 'Türkiye ve Romanya Şöhretler Futbol Müsabakası' yapıldı
Kaynak: Turkmmo

Romanya, dota 2, valve, İsveç, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Dota 2 turnuvasına ev sahipliği yapacak şehir belli oldu! - Son Dakika

Bu haber Turkmmo tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Turkmmo tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Turkmmo kurumudur.

Son Dakika
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul Kadıköy'de bir daire için istenen 130 bin TL kira görenleri şoka uğrattı! "Metrobüse yakın" ibaresi manidar karşılandı...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Deniz kenarında yemek yemek isteyen genç tabağına kilitlenen kuşun tostunu kapması sonucu büyük şok yaşadı! O anlar gündem oldu...
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 18:34:24. #1.13#
SON DAKİKA: Dota 2 turnuvasına ev sahipliği yapacak şehir belli oldu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement