Doublelift TSM'e tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı! - Son Dakika
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Doublelift TSM'e tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı!

12.03.2021 12:17

Geçtiğimiz 2020 yılında LCS'in Yaz Mevsimi'nde TSM ekibine katılan efsanevi alt koridor oyuncusu Yiliang "Peter" "Doublelift" Peng kendisi ve takımının Worlds 2020'deki kötü performansı ve Bjergsen'ın Worlds 2020 sonrası emekli olmasının ardından emekli olduğunu duyurmuştu.

Geçtiğimiz 2020 yılında LCS'in Yaz Mevsimi'nde TSM ekibine katılan efsanevi alt koridor oyuncusu Yiliang "Peter" "Doublelift" Peng kendisi ve takımının Worlds 2020'deki kötü performansı ve Bjergsen'ın Worlds 2020 sonrası emekli olmasının ardından emekli olduğunu duyurmuştu.

Emekli olmasının ardından Twitch adresinden yayınlar yapan Doublelift, son takımı olan TSM'in kadrosuna bu sefer oyuncu olarak değil tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı. TSM, bu transferi resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Doublelift TSM'e tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı!

Profesyonel sahneye dönüp dönmeyeceği belli olmayan Kuzey Amerika efsanesi alt koridor oyuncusu böylelikle en güzel yıllarını geçirdiği ekibe tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak dönmüş oldu.

Kaynak: Playerbros
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Son Dakika Gamegar Doublelift TSM'e tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doublelift TSM'e tam zamanlı yayıncı ve içerik üreticisi olarak katıldı! - Son Dakika
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