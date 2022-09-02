Video: Çin'de Yaşayan Amerikalı, Çin'in Yeni Enerjili Araç Akıllı Fabrikasını Keşfediyor

DOUG WEST, Çin'in Anqing şehrinde yaşayan bir Amerikalı:

"Piyasada ortaya çıkan yeni elektrikli otomobil modelleri yalnızca çevre dostu olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha akıllı bir deneyim getiriyor. Ancak yeni enerjili araçların üretim sürecinin de akıllı tasarımlarla dolu olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Benim adım Doug West. Şimdi Anqing şehrinde bir yeni enerjili araç fabrikasındayım. Buradaki üretim hatlarının birçok akıllı olanaklarla donatıldığını duydum. Hadi gidip birlikte keşfedelim!"

JİANG WEİ, JAC Anqing Yeni Enerji Üretim Merkezi Yöneticisi:

"Yıllık 100.000 araç üretim kapasitesine ve yüzde 85 otomasyon oranına sahip JAC yeni enerji üretim merkezindeyiz."

DOUG WEST, Çin'in Anqing şehrinde yaşayan bir Amerikalı:

"Burada fabrikada kaç robotunuz var ve bunlar hangi işleri yapıyorlar?"

JİANG WEİ, JAC Anqing Yeni Enerji Üretim Merkezi Yöneticisi:

"Şu anda daha çok beyaz renkteki gövde üretiminden sorumlu olan kaynak atölyesindeyiz. Burada toplam 32 robotumuz var ve bu robotların büyük çoğunluğu nispeten yüksek işgücü yoğunluğu olan işleri yapıyor. Bu üretim verimliliğini yüzde 25 artırdı. "

DOUG WEST, Çin'in Anqing şehrinde yaşayan bir Amerikalı:

"Robotlar buradaki çalışanlar için çalışma ortamını nasıl değiştirdi?"

JİANG WEİ, JAC Anqing Yeni Enerji Üretim Merkezi Yöneticisi:

"Verimlilik artarken, ürünlerimizin kalitesi daha da arttı ve çalışanların iş yoğunluğu büyük ölçüde azaldı. Çalışanlar artık çok daha iyileştirilmiş bir çalışma ortamına ve daha büyük bir mutluluk hissine sahip olabilir."

DOUG WEST, Çin'in Anqing şehrinde yaşayan bir Amerikalı:

"Akıllı imalat, akıllı üretim hatları ve akıllı robotlar birlikte akıllı arabalar yaratıyor. Sizin gibi akıllı insanların da bu son teknoloji akıllı ürünlerin getirdiği yeni hayatı deneyimleyebileceğinize inanıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Anqing'den bildiriyor.