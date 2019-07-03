Douglas Augusto PAOK'a Katıldı
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Douglas Augusto, PAOK'a Corinthians'tan 2,7 milyon £ karşılığında katıldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir kez attığı Brezilyalı taraf için 17 kez oynadı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:05
Douglas Augusto, PAOK'a Corinthians'tan 2,7 milyon £ karşılığında katıldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bir kez attığı Brezilyalı taraf için 17 kez oynadı.
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