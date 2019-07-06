Douglas Santos Zenit'te İlk Gün
46 dakika önce
Douglas Santos ilk adımlarını ilk takım antrenmanına katılırken Zenit oyuncusu olarak attı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:05
Douglas Santos ilk adımlarını ilk takım antrenmanına katılırken Zenit
oyuncusu olarak attı.
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