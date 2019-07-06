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Douglas Santos Zenit'te İlk Gün

46 dakika önce

Douglas Santos ilk adımlarını ilk takım antrenmanına katılırken Zenit oyuncusu olarak attı.

Douglas Santos ilk adımlarını ilk takım antrenmanına katılırken Zenit oyuncusu olarak attı.
Douglas Santos Zenit'te İlk Gün
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:05 
Zenit, Spor
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