Douglas Sivasspor'a veda etti
8 saat önce
Demir Grup Sivasspor'un Brezilyalı futbolcusu Douglas Pereira dos Santos, sosyal medya hesabından Sivasspor'a ve Sivas'a veda etti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 05:44 Kaynak: İHA
Demir Grup Sivasspor
'un Brezilyalı futbolcusu Douglas Pereira dos Santos, sosyal medya hesabından Sivasspor'a ve Sivas'a veda etti.
DG Sivasspor'un başarılı defans oyuncusu Douglas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla takımdan ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli oyuncu, "Bir sezon daha sona erdi. Arkadaşlarım, Sivasspor ve tüm Sivas'ta yaşadıklarım her şey için teşekkür etmeliyim. Serüvenim Sivasspor formasıyla burada bitiyor! Sivasspor Kulübü daima saygı ve sevgime sahip olacak. Sivas şehri, buraya ilk adım attığım andan itibaren sadece benimle değil ailemle olan ilginiz için de çok teşekkür ediyorum. Seninle daima yanımda kalacağım unutulmaz anlar yaşadım Sivasspor" ifadesini kullandı.
Douglas, bu sezon Sivasspor'da 32 kez ilk 11'de forma giydi. 2 bin 822 dakika sahada kalan başarılı futbolcu, 3 gol, 7 de asist yapma başarısı gösterdi. 4 kez sarı kart gören Douglas, 2 defa da kırmızı kartla cezalandırıldı. - SİVAS
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