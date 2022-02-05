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SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum - Son Dakika

SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum

05.02.2022 10:23

Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorumAdem AKALAN - Namık Kemal KILINÇ - Burak YALMAN / ANTALYA, (DHA) - GZT Giresunspor'un forvet oyuncusu Souleymane Doukara, takımın ligde kalmasına yardımcı olarak, elinden gelen katkıyı vereceğini söyledi.

Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum

Adem AKALAN - Namık Kemal KILINÇ - Burak YALMAN/ ANTALYA, (DHA) - GZT Giresunspor'un forvet oyuncusu Souleymane Doukara, takımın ligde kalmasına yardımcı olarak, elinden gelen katkıyı vereceğini söyledi.

GZT Giresunspor'un forvet oyuncusu Souleymane Doukara, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Moritanya Milli Takımı forması da giyen Doukara, 'Kendimi çok iyi hissediyorum. Takımıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Grup olarak da çok mutluyuz" dedi.

"TAKIMA DAHA ÇOK KATKIDA BULUNACAĞIM"

Performansı hakkında da konuşan Doukara, 'Bence daha iyisini yapabilirim. Kalan maçlarda takımımıza daha fazla yardımcı olacağım, daha çok katkıda bulunacağım. Bunu tabii ki daha iyi bir performans gösterek başaracağım. Gol atarak ya da asist yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum. Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum. Gerisini de maç maç düşünme amacındayız. Öncelikli hedefimiz ligde kalmak" diye konuştu.

"YABANCI KURALININ TÜRK FUTBOLUNA FAYDASI OLACAK"

Gelecek sezon uygulanacak yabancı kuralının Türk futboluna faydası olacağını düşündüğünü kaydeden Doukara, 'Bu durum ligi daha rekabetçi hale getirecek. Aynı zamanda yabancı oyuncular için de rekabetçi olacak. Onların da performanslarını artırması gerekecek. Genel itibarıyla bu kural Türk futboluna yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

"MAMADOU DIARRA VE KALECİ OKAN ZORLADI"

Kendisini zorlayan kaleci ve defans oyuncularına ilişkin soru üzerine Souleymane Doukara'nın yanıtı, kendi takımındaki oyunculardan yana oldu. Doukara, 'Tabii ki herkes çok iyi ve iyi performans sergiliyor ama defans oyuncusu için Mamadou Diarra'yı söyleyebilirim. Kendisi çok yetenekli bir oyuncu. Kaleci olarak da Okan Koçuk'u söyleyebilirim. Tercihlerimi kendi takımımdaki oyunculardan yana kullandım ama onlar çok iyiler" dedi.

DOUKARA'NIN PERFORMANSI

Souleymane Doukara, bu sezon GZT Giresunspor ile ligde 15 maçta forma giyerken 3 gole imza attı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu toplamda 565 dakika sahada kalmayı başardı.

SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum
SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum
SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum
SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum
SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum
SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum
SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum
SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum

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Moritanya, Milli, Türk, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Doukara: Takımın ligde kalmasına yardımcı olmak istiyorum - Son Dakika


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