Son Dakika Haberleri: Dövdüğü gelininin evini yaktı (2)
Son Dakika Güncel Dövdüğü gelininin evini yaktı (2)

Dövdüğü gelininin evini yaktı (2)

1 saat önce

KAYINPEDER ADLİYEYE SEVK EDİLDİKocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine ait evi ateşe verince gözaltına alınan M.Ö.

Dövdüğü gelininin evini yaktı (2), System.String[]

KAYINPEDER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine ait evi ateşe verince gözaltına alınan M.Ö., evi yaktığına dair bir kanıt bulunamayınca ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcılığın talimatı üzerine yeniden gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından öğleden sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli),


Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelinini dövdüğü için uzaklaştırma kararı çıkarılan kayınpeder bu defa ev yaktı
Direksiyon başında uyuyakalan sürücü, otomobiliyle 2 kişiye çarptı İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü! Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:16:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dövdüğü gelininin evini yaktı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]