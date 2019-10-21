Son Dakika Haberleri: Dövdüğü gelininin evini yaktı (3)
Son Dakika Güncel Dövdüğü gelininin evini yaktı (3)

Dövdüğü gelininin evini yaktı (3)

1 saat önce

ADLİ KONTROLLE YİNE SERBEST BIRAKILDIKocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine ait evi ateşe verince 2 kez gözaltına alınan M.Ö.

Dövdüğü gelininin evini yaktı (3), System.String[]

ADLİ KONTROLLE YİNE SERBEST BIRAKILDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyimine karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü dövüp hastanelik eden ve uzaklaştırma kararıyla serbest bırakılan, bunun üzerine sinirlenip, dün akşam, oğlu ve gelinine ait evi ateşe verince 2 kez gözaltına alınan M.Ö., adli kontrol şartı ile yine serbest bırakıldı.


Kocaeli, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 07:10 Kaynak: DHA
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