Dövdüğü kadını otomobilden attı
1 saat önce
SULTANGAZİ'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:39 Kaynak: DHA
SULTANGAZİ'de bir sürücü, yumrukladığı kadını seyir halindeki otomobilden attı. Otomobile tutunan genç kadın metrelerce sürüklendi. O anlar ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Zübeyde Hanım
Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin içindeki kadın ile sürücü arasında kavga
çıktı.Sürücü, yumrukladığı kadını kapısını açtığı otomobilden attı. Yere düştükten sonra otomobile tutunan genç kadın, metrelerce sürüklendi. Dehşete tanık olan çevredeki vatandaşlar, genç kadının yardımına koştu. Kadını darp ederek otomobilden atan sürücü, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralanan genç kadın, çevredekilerin yardım teklifini kabul etmedi. Nişanlısı olduğunu belirttiği kişiden şikayetçi de olmayan kadının taksiyle uzaklaştığı kaydedildi.
- İstanbul
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