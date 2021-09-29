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Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı - Son Dakika

Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı

29.09.2021 11:00

Adana'da bir kişiyi sokak ortasında darbederek kaçırıp karısından 50 bin lira fidye isteyen 2 zanlı tutuklandı. Yaşanan bu olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

26 Eylül Pazar günü saat 04.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde caddede bekleyen Musa B. (31), Mehmet Emin E. (30) ile Serhat A. (21), araç alım-satımı nedeniyle alacaklı oldukları Hulusi K.'yi bulamayınca ortağı Bilal D.'yi (34) yanlarına çağırdı.

KAÇSA DA YAKALAYIP YİNE DÖVDÜLER

Musa B. ve Mehmet Emin E. bölgeye gelen Bilal D.'yi dövmeye başladı. Bilal D. şüphelilerin elinden kurtulup, koşarak yolun karşısına geçti. Şüpheliler, peşinden koşup yakaladıkları Bilal D.'yi dövüp taksiye bindirmeye çalıştı. Burada şüphelilerin elinden kurtulan Bilal D. yeniden yolun karşısına geçti ancak yine yakalanıp dakikalarca darp edildi. Şüpheliler Bilal D.'yi taksiye bindirip bölgeden ayrıldı. Bu anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Döverek kaçırıp fidye istediler

KARISINI ARAYIP 50 BİN TL FİDYE İSTEDİLER

Şüpheliler Bilal D.'nin eşi Elmas D.'yi telefonla arayıp "Kocan elimizde. Bize borcu olan 50 bin TL'yi ya da altın getireceksin" dedi. Elmas D.'nin, şikayetçi olması üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, Bilal D.'nin bulunması için çalışma başlattı. Polis, şüphelilerin ve Bilal D.'nin, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir evde olduklarını belirledi. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, şüphelileri etkisiz hale getirip, Bilal D.'yi de kurtardı. Evde yapılan aramada ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüphelilerin, aralarında namus meselesi olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa B. ile Mehmet Emin E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Serhat A. serbest bırakıldı.

Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı

Çukurova, Tragger, Pazar, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Döve döve kaçırıp eşinden 50 bin lira fidye isteyen zanlılar tutuklandı - Son Dakika
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