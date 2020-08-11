Döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22 bin 900 TL fazla para verdiler - Son Dakika

Döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22 bin 900 TL fazla para verdiler

Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, döviz bozdurmaya gelen müşterisine 2 bin 690 euro, bugünkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para verdi.

Döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22 bin 900 TL fazla para verdiler, System.String[]

Kayseri'de bir döviz bürosu çalışanı, döviz bozdurmaya gelen müşterisine 2 bin 690 euro, bugünkü kur ile 22 bin 900 TL fazla para verdi.

Kayseri'de Merkez Bankalar Caddesi'nde bulunan bir döviz bürosuna gelen kadın, 4 bin 850 Euro parasını bozdurmak istedi. Döviz bürosu çalışanları yanlışlıkla 7 bin 540 Euro bozarak, kadına 22 bin 900 TL fazladan para verdi.

Fazla para verildiğini fark eden çalışanlar, güvenlik kamerası kayıtlarından kadını bularak, tanıyan vatandaşların kendilerine ulaşmalarını istedi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 17:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Döviz bozduran vatandaşa yanlışlıkla 22 bin 900 TL fazla para verdiler - Son Dakika
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