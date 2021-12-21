Döviz büroları önünde hareketlilik yaşanıyor - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri sonrasında dövizde meydana gelen düşüş nedeniyle vatandaşlar, ellerindeki dövizleri Türk lirasına çevirmek için döviz bürolarına yöneldi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle Konya Valiliği çevresindeki döviz bürolarında yoğunluk oluştu.

Döviz bürosu çalışanı Yasin Uçar, AA muhabirine, güne, normal zamanlara göre büyük bir yoğunlukla başladıklarını söyledi.

Vatandaşların erken saatlerde bürolara geldiğini belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Dün açıklanan olumlu kararlardan sonra dövize ve altına yatırım yapan vatandaşlar satış ağırlıklı olarak döviz bürolarına yönelmeye başladı. Yoğunluğumuz sabah çok erken saatlerde başladı. Vatandaş, 'zarar etmeyeyim' diye elindeki dövizi bozduruyor. Aslında yatırım aracı değil bu. Kur farkından dolayı oluşan birtakım şeyler kazanç gibi görünse de kazanç değil aslında. Ülkemizin zararına. İyi oldu, vatandaş memnun. Güne satış ağırlıklı başladık. Vatandaş geliyor elindekini satmaya uğraşıyor. Ülkemiz adına hayırlı olur inşallah."

Döviz bürosu çalışanı Hidayet Öztok de dolarda bozdurma talebinin daha çok olduğunu dile getirerek, "Alım da yapılıyor ama dövizi daha çok satıyorlar. Altında da aynı, daha çok satıyorlar." ifadelerini kullandı.

Döviz bürosuna gelen vatandaşlardan Ömer Aktaş, "800 dolar sattım. Bunu hem fırsat olarak görüyorum hem memlekete faydası olsun istedim. Düşse de yükselse de ben bundan sonra TL'de kalacağım." dedi.

Almanya'nın Frankfurt şehrinden gelen gurbetçi Mustafa Gökok ise dövizin daha da düşeceğini düşündüğünü belirterek, "Satış işlemi yaptım. Yurt dışından geliyorum, buraya yerleşeceğim. Biraz zarar ettim satarken ama memleket sağ olsun." diye konuştu.