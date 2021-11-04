Üye Girişi
Döviz bürolarında eylem - Son Dakika

Döviz bürolarında eylem

04.11.2021 14:25
Döviz bürolarında eylem

DÖVİZ büroları, son düzenlemelere tepki olarak kepenk indirerek, protesto eylemi düzenledi.

DÖVİZ büroları, son düzenlemelere tepki olarak kepenk indirerek, protesto eylemi düzenledi.

İstanbul'da çok sayıda döviz bürosu işletmecisi ve çalışanı Çemberlitaş'ta basın açıklaması yapmak istedi. Polisin izin vermemesi üzerine grup, Beyazıt Meydanı'nda basın açıklamasında bulundu. Açıklamada, Türkiye genelindeki 852 döviz bürosunda saat 11.45'te eşzamanlı olarak kepenk kapatıldığı ifade edildi.

Türkiye Yetkili Müesseseler Platformu Temsilcisi Hayati Yılmaz, "Biz döviz büroları olarak serbest piyasanın en önemli unsurlarından birisiyiz. Her daim ülkemizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Döviz büroları, ülkemizde döviz kurlarının yükselmesinin sorumlusu değil, aksine turizm ve ticaret ile ülkemize gelen yabancı paraları, ülkenin finans sistemine en hızlı kazandıran işletmelerdir" dedi."Serbest piyasada en önemli misyona sahip olan döviz bürolarının hisse devir hakları ellerinden alınmıştır" diyen Yılmaz, "Şirket sahipleri hisselerini öz çocuklarına, kardeşlerine annesine, babasına ve ortaklarını devredemez hale getirilmiştir. Sermaye şartı, işletmelerin ihtiyaç durumu dikkate alınmaksızın beş katına çıkartılmıştır. Buna göre 10 milyon TL sermayeyi fiziki olarak kasasında bulundurmayan işletmeler, faaliyetten men edilecektir. Yürürlüğe konulan yönetmelik ile kaçak döviz büroları ve gayrı resmi alım satım yapan firmalara hayal bile edemeyeceği fırsatlar verilmiştir. Döviz büroları olarak ülkemizin menfaatine olacak her türlü düzenlemenin destekçisiyiz ve sonuna kadar uygulayacağımızı belirtmek isteriz" diye konuştu.Getirilen düzenlenmenin hukuksuz olduğunu söyleyen Avukat Can Polat ise, "Bakkalın, kuyumcunun, pazardaki esnafın ya da marketin şirketlerini devretme hakkı varken döviz bürolarının bu hakkı, hukuki olmayan bir yöntemle ellerinden alınmıştır. Yürürlüğe konulan tebliğ, bu yönüyle kazanılmış haklara aykırılık teşkil etmektedir. Döviz bürolarının aleyhine getirilen haksız düzenlemenin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yönetmelik ve tebliğin iptali için Danıştay nezdinde dava açılacaktır. Mahkeme tarafından yürütmenin durdurma kararı verileceğine ilişkin inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Döviz bürolarında eylem
Döviz bürolarında eylem
Döviz bürolarında eylem
Döviz bürolarında eylem
Döviz bürolarında eylem
Döviz bürolarında eylem

Beyazıt Meydanı, Protesto, Türkiye, Döviz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Döviz bürolarında eylem - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız 15:02 Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti 14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor 14:40 Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor Bahçeli'yi 14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi 14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
Vatandaş, 13:48 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri
15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
14:38 Bahçeli'yi "İktidar olacağız" diyen Davutoğlu, topa tuttu: AK Parti'yi suçlayıp çekilecek ve erken seçimi tetikleyecek
14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu
14:18 Son Dakika: TFF seyirci tartışması hakkında kararı verdi: Galatasaray'a ceza verilmesi mümkün değildir
14:11 Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi
Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor         
15:36
Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak Otomotiv devi Mazda, sürücünün uyuduğunu algılayan arabalarını gelecek yıl satışa sunacak         
15:18
Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi         
15:00
Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi         
14:53
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu         
14:24
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu Lady Gaga, çırılçıplak verdiği pozla gündem oldu         
21:39
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 15:42:23. #1.11#
SON DAKİKA: Döviz bürolarında eylem - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement