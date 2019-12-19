Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti - Son Dakika

Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti

6 saat önce

Kırşehir'de döviz bürosu sahibi, avro bozduran müşteriye dalgınlıkla iki kez 20 bin lira verdiğini güvenlik kamerası kaydını izleyince fark etti.

Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti, System.String[]

Kırşehir'de döviz bürosu sahibi, avro bozduran müşteriye dalgınlıkla iki kez 20 bin lira verdiğini güvenlik kamerası kaydını izleyince fark etti.

Kent merkezinde döviz bürosu işleten O.Z, gün sonunda hesapları kontrol ettiğinde kasada 20 bin lira açık olduğunu gördü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen O.Z, 3 bin 200 avro bozduran bir müşteriye dalgınlıkla iki kez 20 bin lira verdiğini fark edince polise başvurdu.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden müşterinin R.Ç. (59) olduğunu belirledi.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını izleyerek, R.Ç'yi Terme Caddesi'nde yakaladı.

Emniyete götürülen R.Ç'nin ifadesinde, "kasıtlı hareket etmediğini, dalgınlıkla ikinci kez parayı aldığını söylediği" öğrenildi.

O.Z'nin şikayetçi olduğu R.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BDDK, bankaların swap işlemlerini sınırladı
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum

Son Dakika Haberleri
19:25 Moskova'da silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika
19:25 Hayatını kaybeden polis için İstanbul Havalimanı'nda cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
19:24 Kanserden ölen tıp öğrencisinin adı kanser destek merkezinde yaşayacak - Son Dakika
19:23 DHA YURT BÜLTENİ-24 - Son Dakika
19:20 4. kattan düşen bebek hayatını kaybetti - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika
18:09 Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 19:29:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Döviz bürosu sahibi dalgınlıkla verdiği 20 bin lirayı güvenlik kamerasından tespit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]