Döviz bürosu sahiplerine 289 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

İstanbul Şişli'de iş adamlarını milyonlarca lira dolandıran döviz bürosu şirketi sahiplerine "Güveni kötüye kullanma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 289 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede dolandırılan isimler arasında ünlü tekstilci Adil Işık, ünlü modacı Numan Nimet Ataker'de yer alıyor.

Şişli Osmanbey'de bulunan 20 yıllık döviz şirketi bürosu sahiplerinin iş adamlarından topladıkları yaklaşık 100 milyon lira ile kayıplara karışmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturma sonunda döviz şirketinin sahibi ve çalışanı 4 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede 22 Haziran 2018 tarihinde Şişli'de bulunan İşlem Döviz Bürosu isimli iş yerinde panik butonuna basılması üzerine emniyet görevlilerinin olay yerine gittikleri ve burada 10'dan fazla şahsın döviz bürosuna daha önce para bıraktıklarını, bıraktıkları paraları alamadıklarını söyleyerek dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldukları anlatılıyor.

ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

İddianamede dolandırılan isimler arasında Mustafa Eroğlu, Nimet Ataker, Rıfat Kılıç, Aras Tekstil Konfeksiyon Ürünleri Pazarlama ve Ticaret LTD Şirketi, Bisa Giyim Sanayi ve Ticaret LTD Şirketi, Adil Işık, Ayten Ataker, Bahri Gürbüz, Edip Birlik, Figen Bağzıbağlı, Mehmet Karakaş, Melik Yavuz, Mikail Karakuş, Murat Özpulat, Murat Türkmenoğlu, Murat Ramazan Aras, Musa Kurtay, Sedat Aras, Vedat Dündar, Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. bulunuyor.

İddianamede şikayetçilerin bir kısmının İşlem Döviz isimli iş yerine emanet para bırakırken bir kısmının ise şirketin sahibine borç para verdiği ancak daha sonra bu paraları geri alamadıkları aktarılıyor.

Şüpheli Döviz şirketinin iş adamlarını toplamda 4 milyon 412 bin dolar, 115 bin 145 Euro ve 5 milyon 338 bin 527 TL dolandırdıkları anlatılan iddianamede şüpheli Mustafa Çelik'in şikayetçilere "paranı buraya getir döviz satıp yüksek kazanç elde edelim" teklifi yaptığı, bunun üzerine mağdurların paralarını getirerek bu parayı döviz alıp satması için Mustafa Çelik'e bıraktıkları daha sonra geri alamadıkları anlatıldı.

ADİL IŞIK 2,5 MİLYON LİRA PARASINI KAPTIRDI

İddianamede iş adamı Adil Işık'ın şikayet dilekçesinde İşlem Döviz ile aynı semtte tekstil firması olduğunu belirterek uzun süredir İşlem Döviz yetkilisi Mustafa Çelik'i tanıdığını, aralarında samimiyet olduğunu, ticaret yaptıkları piyasanın gereği olarak İşlem Döviz Bürosu'na uzun süredir döviz alıp satıp bazen emanet para bıraktığını söyledi. Çeşitli tarihlerde işlem dövize 9 bin 357 dolar, 2 milyon 466 bin 425 TL ve 430 Euro para bıraktığını belirten Işık bu parayı almak istemesine rağmen sürekli oyalandığını ve bu paraları alamadığını söyledi.

ZARARLARINI ÖDEYEBİLECEKLERİNİ TAHMİN ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Şüpheli Mustafa Çelik ifadesinde İşlem Döviz Bürosu'nda broker olarak çalıştığını, 2003 yılından itibaren iş yeri yetkilisi olduğunu belirterek İşlem Döviz Bürosu'na tanıdıkların ve özellikle çevre esnafın ticari piyasa hayatın gereği olarak zaman zaman emanet para bıraktıklarını anlattı. Çelik ifadesinin devamında, İşlem Döviz Bürosu'nun 2016 yılındaki darbe girişiminden sonra zarar etmeye başladığını, bu durumu düzeltmek için TL pozisyonlarını açık tuttuklarını, ancak kurdaki esneklik nedeniyle zararın yedi milyon dolara ulaştığını, bu nedenle aldıkları paraları ödeyemediklerini, ileride şirket mal varlığını satarak müşteri zararlarını ödeyebileceklerini tahmin ettiğini söyledi.

100'E YAKIN ŞİKAYET DİLEKÇESİ VERİLDİ

İstanbul Şişli'de bulunan İşlem Döviz bürosunun sahipleri Ahmet Ali Demirkapı ve Erol Hacıosmanoğlu, iş adamlarından topladığı 25 milyon dolarla kayıplara karışmıştı. Skandal dolandırıcılığın ardından döviz bürosunun sahipleri hakkında savcılığa 100'e yakın şikayet dilekçesi verildi.

289 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Erol Hacıosmanoğlu, Mustafa Çelik, Musa Çakır hakkında, "Güveni kötüye kullanma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 68 yıldan 289 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ali Tuğrul hakkında ise "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(İrem Demir - Mehmet Yusuf Melikoğlu/İHA)