Döviz Bürosuna Hırsızlık Teşebbüsü Güvenlik Kamerasında
1 saat önce
FATİH'te bir döviz bürosundan hırsızlık yapma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı.
FATİH'te bir döviz bürosundan hırsızlık yapma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 10 Şubat'ta 05.00 sıralarında Mimar Kemalettin
Mahallesi'ndeki bir döviz bürosundan hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden ulaşılan Moldova
uyruklu şüpheli A.U'yu (25) Fatih'te kullandığı araçta yakaladı.
Araçta yapılan aramada 2 cam vantuzu, 3 levye, demir kesme makası, 2 tornavida, çekiç ve pense ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde 4 şüphelinin yanlarında getirdikleri merdivenl tırmandıktan sonra, kepenklerini açtıkları görülüyor. İş yerindeki bankoya geçmek için kapıyı ve camı kırmaya çalıştıkları, başaramayıp kaçma anları görüntülere yansıyor. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:06 Kaynak: DHA
DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu
Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu
Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
CHP Seçim Otobüsü, Tanzim Çadırı Önünde Barış Manço'nun "Domates, Biber, Patlıcan" Şarkısını Çaldı