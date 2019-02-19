Son Dakika Haberleri: Döviz Bürosuna Hırsızlık Teşebbüsü Güvenlik Kamerasında

Döviz Bürosuna Hırsızlık Teşebbüsü Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

FATİH'te bir döviz bürosundan hırsızlık yapma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı.

Döviz Bürosuna Hırsızlık Teşebbüsü Güvenlik Kamerasında, System.String[]
FATİH'te bir döviz bürosundan hırsızlık yapma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat'ta 05.00 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki bir döviz bürosundan hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden ulaşılan Moldova uyruklu şüpheli A.U'yu (25) Fatih'te kullandığı araçta yakaladı.

Araçta yapılan aramada 2 cam vantuzu, 3 levye, demir kesme makası, 2 tornavida, çekiç ve pense ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamera görüntülerinde 4 şüphelinin yanlarında getirdikleri merdivenl tırmandıktan sonra, kepenklerini açtıkları görülüyor. İş yerindeki bankoya geçmek için kapıyı ve camı kırmaya çalıştıkları, başaramayıp kaçma anları görüntülere yansıyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:06 Kaynak: DHA

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih, Güncel
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