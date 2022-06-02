Döviz bürosunda bin euro fazladan aldı, arkasına bakmadan gitti - Son Dakika
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Döviz bürosunda bin euro fazladan aldı, arkasına bakmadan gitti

02.06.2022 14:14
Döviz bürosunda bin euro fazladan aldı, arkasına bakmadan gitti

Döviz bürosunda bin euro fazladan aldı, arkasına bakmadan gitti Döviz bürosu bin euro fazla verdiği müşterisini bekliyor Parayı defalarca saydı ama "Bin euro fazla" demedi Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı sattığı arabasının parasını euro'ya çevirmek isteyen bir kişiye yanlışlıkla fazladan...

Döviz bürosunda bin euro fazladan aldı, arkasına bakmadan gitti

Döviz bürosu bin euro fazla verdiği müşterisini bekliyor

Parayı defalarca saydı ama "Bin euro fazla" demedi

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı sattığı arabasının parasını euro'ya çevirmek isteyen bir kişiye yanlışlıkla fazladan bin euro verdi. 3 bin 400 euro yerine 4 bin 400 euro verilen kişiye çağrı yapan Burak Ok, "3 defa saydığına göre fazla olduğunu fark etmiştir. Arkasına bile bakmadan cebine koyup gidiyor" dedi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda 25 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre arabasını satan bir kişi 60 bin TL ile geldiği döviz bürosunda parasını euro'ya çevirtmek istediğini söyledi. Döviz bürosu yetkilisi kur karşılığında şahsa 3 bin 400 euro vermesi gerekirken yanlışlıkla 4 bin 400 euro verdi. Akşam kasayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin euro eksik olduğunu ve fazla para verildiğini fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın verildiği şahsı tespit eden döviz bürosu çalışanları, bin euro fazla alan vatandaşa parayı geri getirmesi için çağrı yaptı.

O anlar kamerada

Büronun güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda dövizi alan şahsın, parayı üst üste birkaç kere saydıktan sonra bürodan ayrıldığı görülüyor.

Fazla para alan şahsa yanlışlıkla fazladan verildiğini söyleyen döviz bürosu yetkilisi Burak Ok, fazladan verilen bin euro'yu kendilerine teslim etmesini beklediklerini ifade etti.

"3 defa saydığına göre fazla olduğunu fark etmiştir"

Arabasını satan bir kişinin TL olan parasını euroya çevirmek için bürolarına geldiğini aktaran Ok, "Parayı kendisine işletme sahibi amcam veriyor. O da bir anlık dalgınlıkla bin euro fazladan veriyor. Daha sonra kamera kayıtlarını inceledikten sonra gördük. Parayı fazladan alan kişi parayı en az 3 defa üst üste sayıyor. Bence fazladan aldığının farkına varıyor ama farkına varmamış da olabilir. Ancak 3 defa saydığına göre fazla olduğunu fark etmiştir. Arkasına bile bakmadan cebine koyup gidiyor. Akşama doğru hesapları kontrol ederken eksik olduğunu fark ettik. 3 bin 400 euro alması gerekirken 4 bin 400 euro alıyor. Bu çağrımızı o da görür mü bilmiyorum ama görürse geri getirmesini istiyoruz. Burada bir emek veriyoruz sonuçta" diye konuştu.

Döviz bürosunda bin euro fazladan aldı, arkasına bakmadan gitti
Döviz bürosunda bin euro fazladan aldı, arkasına bakmadan gitti
Döviz bürosunda bin euro fazladan aldı, arkasına bakmadan gitti
Döviz bürosunda bin euro fazladan aldı, arkasına bakmadan gitti
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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

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