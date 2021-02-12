Döviz bürosunda gasp şoku yaşadı, kalan parasını korkudan götüremedi

GAZİANTEP'te, döviz bürosunda dövizini bozdurduktan sonra aldığı 70 bin lirasını sayarken, bir kısmını, caddeden geçerken kendisini görüp içeri giren gaspçı İ.G.'ye kaptıran Muhammed Esad, yaşadığı şok üzerine kalan parasının da çalınacağı endişesiyle iş yerine teslim etti. Esad bir gün sonra geldiği döviz bürosunda bıraktığı parasını teslim alırken, yakalanan İ.G. ise tutuklandı.

Olay pazartesi günü Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Döviz bürosuna gelen Muhammed Esad, 70 bin TL değerindeki dövizini bozdurduktan sonra iş yerinde oturup parasının bir kısmını saymaya başladı. Bu sırada caddeden geçen İ.G., camdan para sayan Esad'ı görünce içeri girdi. İ.G., koltukta oturan Muhammed Esad'ın saydığı parayı almak için hamle yaptı. Esad'ın direnmesine rağmen parayı alan İ.G., döviz bürosundan çıkıp kaçtı. Esad ve döviz bürosu görevlileri, peşinden koştukları şüpheliyi yakalayamayınca polisten yardım istedi. Olayın ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüpheliye ulaşmak için çalışma başlattı. Döviz bürosunun ve bölgede bulunan 200'ün üzerinde güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelinin kimliğini belirledi. İ.G., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen İ.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'HASTALANDIĞINI DÜŞÜNDÜK'Yaşanan anlatan döviz bürosu görevlisi Yeliz Değer, iş yeri içerisinde çıkan boğuşmayı, para bozduran kişinin rahatsızlandığı, gasp şüphelisinin de ona yardım etmeye çalıştığını düşündüklerini söyledi.Paranın tamamı çalınmadığını için mutlu olduklarını anlatan Yeliz Değer, gasba uğrayan müşterilerinin çok korktuğunu ve bundan dolayı da kalan parasını evine götüremediğini belirtti. Değer, "Müşterimiz döviz bozdurmak için içeriye girdi. İşlemini yaptık, paralarını sayarak teslim ettik. O anda müşterimiz de fazlaydı, bir kalabalık vardı. Adam paralarını saymak için kapıya yakın bir koltuğa oturmuştu. Hırsız içeriye hızlıca girmiş, kalabalık olduğu için biz o anda göremedik. Bir ses duyduk, müşteriden bayılma sesi gibi. Biz müşteri bayıldı zannettik. O sırada hırsız müşterinin üzerine çökmüş ve elindeki paraları almak için zorluyormuş. Müşteri hastalandı ona yardım ediyor gibi algıladık önce, meğer adamın paraları çalınmış" dedi.'KORKTUĞU İÇİN KALAN PARASINI GÖTÜREMEDİ'

Yeliz Değer, olayın ardından müşterilerinin korku yaşadığını ve bir süre dışarı dahi çıkamadığını söyledi. Değer, paranın çoğunluğu çalınmadığı için müşterinin kalan parasını korkudan kendilerine teslim ettiğini belirterek, "Müşterimiz 70 bin TL değerinde döviz bozdurdu. Parasının tamamı gitmedi; sadece elinde saydığı kadarıyla çalındı. Müşteri korktuğu için parasını tekrar bize bıraktı ve ertesi gün gelip aldı. Emniyet yetkililerinin titiz çalışması sonucunda hırsızın yakalandığını duyduk. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz" diye konuştu.