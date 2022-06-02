Döviz bürosunda yanlışlıkla bin euro fazla verilen adam, parayı sayıp arkasına bakmadan gitti! - Son Dakika
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Döviz bürosunda yanlışlıkla bin euro fazla verilen adam, parayı sayıp arkasına bakmadan gitti!

02.06.2022 15:26

Gaziantep'te bir döviz bürosu çalışanı sattığı arabasının parasını euro'ya çevirmek isteyen bir kişiye yanlışlıkla fazladan bin euro ödedi. Akşam kasayı sayarken, 3 bin 400 euro yerine 4 bin 400 euro verilen kişiye çağrı yapan Burak Ok, "3 defa saydığına göre fazla olduğunu fark etmiştir. Arkasına bile bakmadan cebine koyup gidiyor" ifadelerini kullandı.

Arabasını satan bir kişi 60 bin TL ile geldiği döviz bürosunda parasını euro'ya çevirtmek istediğini söyledi. Döviz bürosu yetkilisi kur karşılığında şahsa 3 bin 400 euro vermesi gerekirken yanlışlıkla 4 bin 400 euro verdi. Akşam kasayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin euro eksik olduğunu ve fazla para verildiğini fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın verildiği şahsı tespit eden döviz bürosu çalışanları, bin euro fazla alan vatandaşa parayı geri getirmesi için çağrı yaptı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Büronun güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda dövizi alan şahsın, parayı üst üste birkaç kere saydıktan sonra bürodan ayrıldığı görülüyor. Fazla para alan şahsa yanlışlıkla fazladan verildiğini söyleyen döviz bürosu yetkilisi Burak Ok, fazladan verilen bin euroyu kendilerine teslim etmesini beklediklerini ifade etti.

"3 DEFA SAYDIĞINA GÖRE FARK ETMİŞTİR"

Arabasını satan bir kişinin TL olan parasını euroya çevirmek için bürolarına geldiğini aktaran Ok, "Parayı kendisine işletme sahibi amcam veriyor. O da bir anlık dalgınlıkla bin euro fazladan veriyor. Daha sonra kamera kayıtlarını inceledikten sonra gördük. Parayı fazladan alan kişi parayı en az 3 defa üst üste sayıyor. Bence fazladan aldığının farkına varıyor ama farkına varmamış da olabilir.

"BURADA BİR EMEK VERİYORUZ"

Ancak 3 defa saydığına göre fazla olduğunu fark etmiştir. Arkasına bile bakmadan cebine koyup gidiyor. Akşama doğru hesapları kontrol ederken eksik olduğunu fark ettik. 3 bin 400 euro alması gerekirken 4 bin 400 euro alıyor. Bu çağrımızı o da görür mü bilmiyorum ama görürse geri getirmesini istiyoruz. Burada bir emek veriyoruz sonuçta" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Döviz bürosunda yanlışlıkla bin euro fazla verilen adam, parayı sayıp arkasına bakmadan gitti! - Son Dakika


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