Döviz bürosundaki sadaka kutusunu böyle çaldılar - Son Dakika

Döviz bürosundaki sadaka kutusunu böyle çaldılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir döviz bürosunda bulunan sadaka kutusunu kaşla göz arasında çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Arnavutköy Merkez Mahallesinde bulunan bir döviz bürosuna gelen 1'i kadın 2 kişi, döviz bürosunda bulunan sadaka kutusunu çaldı. Döviz bürosuna giren hırsızlardan biri döviz bürosu çalışanlarını oyalarken diğeri beraberinde getirdiği çantanın içerisine sadaka kutusunu attı. Sadaka kutusunu çalan hırsızlar döviz bürosunun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.