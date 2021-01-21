Döviz bürosundan 3 bin dolar çalan İranlı tırnakçı yakalandı - Son Dakika

Döviz bürosundan 3 bin dolar çalan İranlı tırnakçı yakalandı

Döviz bürosundan 3 bin dolar çalan İranlı tırnakçı yakalandı
Son Güncelleme: 21.01.2021 19:54

İZMİT'te bir döviz bürosundan tırnakçılık yöntemiyle 3 bin dolar çalan İran uyruklu M.R., İstanbul'da yakalandı.

İZMİT'te bir döviz bürosundan tırnakçılık yöntemiyle 3 bin dolar çalan İran uyruklu M.R., İstanbul'da yakalandı.

Olay 11 Ocak günü İzmit'teki bir döviz bürosunda meydana geldi. Türk Lirası'nı dolara çevirmek isteyen bir kişinin işlemini yapan görevliler, daha sonra kasada açık olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını izleyen görevliler tırnakçılık yöntemiyle parayı çalan kişiyi tespit ederek durumu polise bildirdi. Olayı araştıran polis ekipleri, şüphelinin İran uyruklu M.R. olduğunu belirledi. Daha önce de yankesicilik ve sahte kimlik suçlarından 4 adet sabıkası olan M.R., İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında çeşitli ülkelere ait paralar ve sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli Kocaeli'ye getirildi.


Kaynak: DHA

İstanbul, Kocaeli, Döviz, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Döviz bürosundan 3 bin dolar çalan İranlı tırnakçı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
21:32 ABD'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "enflasyon" mesajı: 2024'e çok farklı gireceğiz
21:31 Esenyurt'ta Bir Şahıs Karısını Bıçaklayarak Öldürdü
21:24 Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci'nin kavgası kanlı bitti
20:33 Sokaklar doldu taştı! Ronaldo'ya İran'dan büyük şok
19:58 Meral Akşener: Ben masa yıkmadım, o seçim kazanılsın diye zehir içtim zehir
19:55 Türkiye kuduz için "en riskli ülkeler" kategorisine alındı, veteriner hekim kuduz aşısı çağrısı yaptı
19:50 Güney Afrika'da madencileri taşıyan otobüs kamyonla çarpıştı: 20 işçi yaşamını yitirdi
19:45 Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
19:39 Hakkari'de terör operasyonlarını protesto eden gruba polis müdahale etti
19:05 RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 22:19:54. #1.13#
SON DAKİKA: Döviz bürosundan 3 bin dolar çalan İranlı tırnakçı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement