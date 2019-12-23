Döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı - Son Dakika

Döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı

6 saat önce

Edirne'de döviz bürosundan "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Kolombiya uyruklu biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de döviz bürosundan "tırnakçılık" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen Kolombiya uyruklu biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir alışveriş merkezindeki döviz bürosunun görevlisi, "tırnakçılık" yöntemiyle 3 bin 900 dolarının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvuruda bulundu.

Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, şüphelilerin alışveriş merkezinden çıktıkları aracı tespit etti. Ekipler, kiralık olduğu belirlenen aracı kullanan şüphelinin kimliğine ulaştı.

Kolombiya uyruklu Raul Martin R'nin kiraladığı aracın Kapıkule Sınır Kapısı yakınına park edildiğini belirleyen ekipler, bunun üzerine bölgeye giderek beklemeye başladı.

Bir süre sonra Bulgaristan'dan yaya olarak dönen Raul Martin R. ve Jiları Joana Oliva M. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıkları sırada gözaltına alındı.

Yapılan aramada şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda döviz çıktı.

Şüphelilerin Bulgaristan'da da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine polis soruşturmayı genişletti.

Döviz bürosundaki dolandırıcılık anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı

Kolombiya, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:58 Kaynak: AA
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Döviz bürosundan dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 2 Kolombiya uyruklu yakalandı
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