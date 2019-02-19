Son Dakika Haberleri: Döviz Bürosundan Hırsızlık Girişimi

Döviz Bürosundan Hırsızlık Girişimi

29 dakika önce

Fatih'te bir döviz bürosundan hırsızlık yapma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı.

Döviz Bürosundan Hırsızlık Girişimi, System.String[]
Fatih'te bir döviz bürosundan hırsızlık yapma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Şubat'ta gece 05.00 sıralarında Mimar Kemalettin Mahallesi'ndeki bir döviz bürosundan hırsızlık teşebbüsünde bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İş yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği belirlenen Moldova uyruklu şüpheli A.U'yu (25) Fatih'te kullandığı araçta yakaladı.

Araçta yapılan aramada 2 cam vantuzu, 3 levye, demir kesme makası, 2 tornavida, çekiç ve pense ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera görüntülerinde 4 şüphelinin döviz bürosuna girmek için yanlarında getirdikleri merdivene tırmanarak iş yerinin kepenklerini açtıkları daha sonra girdikleri iş yerindeki bankoya geçmek için kapıyı ve camı kırmaya çalıştıkları, başaramayıp kaçma anları görülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:10 Kaynak: AA

Fatih, 3. Sayfa
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