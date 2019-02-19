Döviz Bürosunu Soyma Girişimi Kamerada
25 dakika önce
İstanbul Fatih'te döviz bürosuna girerek kasayı açmaya çalışan 4 kişi, güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul Fatih
'te döviz bürosuna girerek kasayı açmaya çalışan 4 kişi, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 10 Şubat tarihinde Mimar Kemalettin
Mahallesinde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 4 soyguncu, seyyar merdiven ve levye ile, kapalı olan döviz bürosunun önüne geldi. Çevrede bir süre keşif yapan zanlılar, ardından kapının kilidini kırarak içeri girdi. Döviz bürosundaki kasaya ulaşmak için bir süre uğraşan zanlılar, hedeflerine ulaşamayınca kaçmaya başladı. Bu sırada kaçarken güvenlik kameraları levye ile kırmaya kalkışan soyguncular, yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni döviz bürosu önünde bıraktı. Yaşanan soygun girişimi döviz bürosunun güvenlik kamera kayıtlarına da yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis şüphelilerden Moldova
uyruklu A.U.'yu (25) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:36 Kaynak: İHA
Süper Ligin Lideri Başakşehir'i Tribünde Sadece 1 Taraftar Destekledi
56. ve 57. Hükümetlerde Görev Yapan Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Fikret Ünlü, Yaşamını Yitirdi
Cinayetten 19 Yıl Hapse Çarptırıldı, Tutuklanmasına Gerek Görülmedi
İstanbul Siste Kayboldu