Son Dakika Haberleri: Döviz Bürosunu Soyma Girişimi Kamerada

Döviz Bürosunu Soyma Girişimi Kamerada

25 dakika önce

İstanbul Fatih'te döviz bürosuna girerek kasayı açmaya çalışan 4 kişi, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Fatih'te döviz bürosuna girerek kasayı açmaya çalışan 4 kişi, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 10 Şubat tarihinde Mimar Kemalettin Mahallesinde sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. 4 soyguncu, seyyar merdiven ve levye ile, kapalı olan döviz bürosunun önüne geldi. Çevrede bir süre keşif yapan zanlılar, ardından kapının kilidini kırarak içeri girdi. Döviz bürosundaki kasaya ulaşmak için bir süre uğraşan zanlılar, hedeflerine ulaşamayınca kaçmaya başladı. Bu sırada kaçarken güvenlik kameraları levye ile kırmaya kalkışan soyguncular, yanlarında getirdikleri seyyar merdiveni döviz bürosu önünde bıraktı. Yaşanan soygun girişimi döviz bürosunun güvenlik kamera kayıtlarına da yansırken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis şüphelilerden Moldova uyruklu A.U.'yu (25) kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:36 Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, Güncel
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