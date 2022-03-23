Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama - Son Dakika
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Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama

23.03.2022 19:50
Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama

16 Kasım Denizli Pamukkale ilçesinde oturan Ali Rıza Yıldız isimli vatandaş, Almanya'da oturan kızı kanalı ile tanıştığı M.U. isimli şahıs ile Menteşe Gülağzı Mahallesi karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunun karşısında dolar ve Euro karşılığında Sterlin almak için buluştular.

16 Kasım Denizli Pamukkale ilçesinde oturan Ali Rıza Yıldız isimli vatandaş, Almanya'da oturan kızı kanalı ile tanıştığı M.U. isimli şahıs ile Menteşe Gülağzı Mahallesi karayolu üzerindeki akaryakıt istasyonunun karşısında dolar ve Euro karşılığında Sterlin almak için buluştular.

30 bin dolar ve 39 bin Euro karşılığında kendisine 325 bin Sterlin ödemek için S.T. isimli şahsa 39 bin Dolar ve 39 bin Euro parayı verdi. S.T. isimli şahıs Sterlini almak için yanından ayrılmasının ardından geri dönmedi. M.U. isimli şahıs da S.T.'yi aramak için yanından ayrılmasının ardından dolandırıldığını anlayan Ali Rıza yıldız Jandarma'ya başvurdu.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT timleri tarafından başlatılan soruşturma sonrası M.U. ve S.T. isimli şüpheliler 17 Kasım 2021'de Denizli Pamukkale ilçesinde tespit edilerek düzenlenen operasyon ile yakalandılar. Şüphelilerden M.U. isimli şüpheli çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanırken, S.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik detaylı araştırma yapan Jandarma JASAT ekipleri, H.Y. isimli şahsın da olaya karıştığını tespit etti. H.Y. 22 Mart'ta Denizli Merkezefendi ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. H.Y. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - MUĞLA

Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama

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23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor

Sterlin, Kasım, dolar, Euro, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Döviz Change dolandırıcılığına 2 tutuklama - Son Dakika


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