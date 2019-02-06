Döviz hesapları 220 milyar lira büyüdü

Türk Lirası'nın geçen yıl dolar karşısında yüzde 39,7 değer kaybetmesi, altın ve döviz mevduatı olan mudilere yararken, 2018'de döviz tevdiat hesaplarında 220,5 milyar liralık, kıymetli maden ve depo hesaplarında da 17,3 milyar liralık artış oldu.

Türk Lirası'nın geçen yıl dolar karşısında yüzde 39,7 değer kaybetmesi, altın ve döviz mevduatı olan mudilere yararken, 2018'de döviz tevdiat hesaplarında 220,5 milyar liralık, kıymetli maden ve depo hesaplarında da 17,3 milyar liralık artış oldu.

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