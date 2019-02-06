Son Dakika Haberleri: Döviz hesapları 220 milyar lira büyüdü

Döviz hesapları 220 milyar lira büyüdü

46 dakika önce

Türk Lirası'nın geçen yıl dolar karşısında yüzde 39,7 değer kaybetmesi, altın ve döviz mevduatı olan mudilere yararken, 2018'de döviz tevdiat hesaplarında 220,5 milyar liralık, kıymetli maden ve depo hesaplarında da 17,3 milyar liralık artış oldu.

Döviz hesapları 220 milyar lira büyüdü, System.String[]
Türk Lirası'nın geçen yıl dolar karşısında yüzde 39,7 değer kaybetmesi, altın ve döviz mevduatı olan mudilere yararken, 2018'de döviz tevdiat hesaplarında 220,5 milyar liralık, kıymetli maden ve depo hesaplarında da 17,3 milyar liralık artış oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:20 

Ekonomi
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