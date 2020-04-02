Döviz hesaplarındaki çözülme sürüyor
14 dakika önce
Yeniden 200 milyar doların altına gerileyen yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında çözülme sürüyor.
Yeniden 200 milyar doların altına gerileyen yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarında çözülme sürüyor. Bir önceki hafta 2,5 milyar dolarlık düşüşle 198 milyar dolara gerileyen döviz hesapları geçen hafta 197 milyar dolara indi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:19
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