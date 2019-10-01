Son Dakika Haberleri: Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı
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Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı

56 dakika önce

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.

Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı, System.String[]

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde Döviz

Karşılığı Altın Swap Piyasası açıldı.

Merkez Bankasından yapılan duyuruya göre bankaların likidite yönetimindeki etkinliğinin artırılması amacıyla Merkez Bankası bünyesinde Döviz

Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi.

İşlemler, döviz ve efektif piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalarla limitleri dahilinde

alım/satım yönünde kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Söz konusu piyasada Merkez Bankası taraflı işlemlere yarından itibaren başlanacak.

İşlemlere ilişkin ayrıntılar veri dağıtım sistemleri aracılığı ile günlük olarak ilan edilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:38 Kaynak: AA
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Merkez Bankası bünyesinde Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası açılacak
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