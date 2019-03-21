Son Dakika Haberleri: Döviz Mevduat Hesaplarında Bir Yıla Kadar Olan Stopaj Oranı Yüzde 20'ye Yükseltildi.

Döviz Mevduat Hesaplarında Bir Yıla Kadar Olan Stopaj Oranı Yüzde 20'ye Yükseltildi.

1 saat önce

IHAAW084157-EKO/21-03-2019- Döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi.

Döviz Mevduat Hesaplarında Bir Yıla Kadar Olan Stopaj Oranı Yüzde 20'ye Yükseltildi., System.String[]
IHAAW084157-EKO/21-03-2019

- Döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi. 21.03.2019 08: 41: 57 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:47 Kaynak: İHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları FED Faiz Kararını Açıkladı! İşte Doların İlk Tepkisi Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch'den Türkiye İçin Daralma Uyarısı Beşiktaş Zirveden Sonunculuğa Düştü!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 09:57:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Döviz Mevduat Hesaplarında Bir Yıla Kadar Olan Stopaj Oranı Yüzde 20'ye Yükseltildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]