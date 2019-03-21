Döviz Mevduat Hesaplarında Bir Yıla Kadar Olan Stopaj Oranı Yüzde 20'ye Yükseltildi.
1 saat önce
IHAAW084157-EKO/21-03-2019- Döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi.
IHAAW084157-EKO/21-03-2019
- Döviz mevduat hesaplarında bir yıla kadar olan stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi. 21.03.2019 08: 41: 57 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 08:47 Kaynak: İHA
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