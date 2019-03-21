Döviz mevduat stopajları yükseltildi
37 dakika önce
Bir yıla kadar vadeli döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi.
Bir yıla kadar vadeli döviz mevduat hesaplarında stopaj oranı yüzde 20'ye yükseltildi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:16
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