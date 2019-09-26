Son Dakika Haberleri: Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı
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Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı

1 saat önce

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 20 Eylül ile biten haftada yaklaşık 1.2 milyar dolar artışla 192.66 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye yükseldi.

Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı, System.String[]

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 20 Eylül ile biten haftada yaklaşık 1.2 milyar dolar artışla 192.66 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye yükseldi.

Merkez Bankası verilerine göre aynı dönemde, bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 265 milyon dolar artarak 118.57 milyar dolar ile tarihi zirveye tırmanırken, kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 966.3 milyon dolar artarak 74.1 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:29 Kaynak: DHA
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