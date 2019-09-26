Döviz mevduatı bir haftada 1.2 milyar dolar arttı
1 saat önce
Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 20 Eylül ile biten haftada yaklaşık 1.2 milyar dolar artışla 192.66 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:29 Kaynak: DHA
Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 20 Eylül ile biten haftada yaklaşık 1.2 milyar dolar artışla 192.66 milyar dolara çıkarak tarihi zirveye yükseldi.
Merkez Bankası verilerine göre aynı dönemde, bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 265 milyon dolar artarak 118.57 milyar dolar ile tarihi zirveye tırmanırken, kurumların yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 966.3 milyon dolar artarak 74.1 milyar dolara yükseldi.
Messi yine sakatlandı Günlük burç yorumları 26 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Eylül'de açlık sınırı 2 bin 64 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 724 lira oldu İstanbul depremi sonrası Kule'den pilotlara "Deprem oldu, pas geçin" anonsu yapıldı