Döviz mevduatı tarihi zirvede

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 191.43 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi. Vatandaşların hesaplarındaki dolar miktarı 13 Eylül ile biten haftada 230 milyon dolar artırarak 67 milyar 184 milyon dolara çıktı.