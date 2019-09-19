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Döviz mevduatı tarihi zirvede

1 saat önce

Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 191.43 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi.

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Yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 191.43 milyar dolar ile tarihi zirveye yükseldi. Vatandaşların hesaplarındaki dolar miktarı 13 Eylül ile biten haftada 230 milyon dolar artırarak 67 milyar 184 milyon dolara çıktı.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:00 
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