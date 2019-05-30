Döviz mevduatında 316 milyon dolar artış
1 saat önce
Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 24 Mayıs ile biten haftada 316.5 milyon dolar artışla 182.57 milyar dolara yükselerek yeni tarihi rekor seviyede.
Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 24 Mayıs ile biten haftada 316.5 milyon dolar artışla 182.57 milyar dolara yükselerek yeni tarihi rekor seviyede.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:13
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