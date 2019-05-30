Son Dakika Haberleri: Döviz mevduatında 316 milyon dolar artış
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Döviz mevduatında 316 milyon dolar artış

1 saat önce

Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 24 Mayıs ile biten haftada 316.5 milyon dolar artışla 182.57 milyar dolara yükselerek yeni tarihi rekor seviyede.

Döviz mevduatında 316 milyon dolar artış, System.String[]
Yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 24 Mayıs ile biten haftada 316.5 milyon dolar artışla 182.57 milyar dolara yükselerek yeni tarihi rekor seviyede.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:13 
Ekonomi
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