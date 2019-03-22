Döviz talebi durmuyor: TL için iyimser olmak çok zor
45 dakika önce
Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın piyasaları şaşırtan en az bu yıl sonuna kadar faiz artırmayacağı açıklamasıyla sert gerilese de yerel seçim öncesi lokallerin artan döviz talebi ve Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişelerle yeniden yükselişe geçti.
Dolar/TL, ABD
Merkez Bankası'nın piyasaları şaşırtan en az bu yıl sonuna kadar faiz artırmayacağı açıklamasıyla sert gerilese de yerel seçim öncesi lokallerin artan döviz talebi ve Türkiye
ABD ilişkilerine yönelik endişelerle yeniden yükselişe geçti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:40
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