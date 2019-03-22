Son Dakika Haberleri: Döviz talebi durmuyor: TL için iyimser olmak çok zor

Döviz talebi durmuyor: TL için iyimser olmak çok zor

45 dakika önce

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın piyasaları şaşırtan en az bu yıl sonuna kadar faiz artırmayacağı açıklamasıyla sert gerilese de yerel seçim öncesi lokallerin artan döviz talebi ve Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişelerle yeniden yükselişe geçti.

Döviz talebi durmuyor: TL için iyimser olmak çok zor, System.String[]
Dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın piyasaları şaşırtan en az bu yıl sonuna kadar faiz artırmayacağı açıklamasıyla sert gerilese de yerel seçim öncesi lokallerin artan döviz talebi ve Türkiye ABD ilişkilerine yönelik endişelerle yeniden yükselişe geçti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:40 

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Ekonomi
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