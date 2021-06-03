Döviz varlıkları Nisan'da 45.5 milyar dolara düştü

Döviz varlıkları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.6 azalarak 45.5 milyar dolara gerilerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 5.1 artarak 40.9 milyar dolara yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, bu gelişmelerle birlikte, resmi rezerv varlıkları, aynı dönemde yüzde 1.5 artarak 88 milyar dolara yükseldi.

Buna göre, vadesine 1 yıl veya daha az kalmış merkezi yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş, döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler kapsamındaki döviz çıkışları aynı dönemde yüzde 1.0 artarak 27 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın yaklaşık 21.6 milyar doları anapara, 5.4 milyar doları faizden oluşuyordu.Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri de yaklaşık 60.7 milyar dolardı ve bu tutarın 21.2 milyar doları bir ay vadeliydi.

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditiflerden oluşan diğer yükümlülüklerden oluşan şarta bağlı döviz çıkışları da, aynı dönemde yüzde 0.4 azalarak 45.7 milyar dolara geriledi.