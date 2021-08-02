Dövizde sert düşüş - Son Dakika

Euro/TL paritesi yüzde 1,21'lik düşüşle 9,92 liraya düşerken, dolar ise yüzde 1,3'lük düşüşle 8,34 liraya geriledi.

Dolar ve euroda sert düşüşler yaşanıyor. Euro son 3 ayın en düşük seviyesine indi. Euro/TL paritesi yüzde 1,21 düşerek 9,93 lira seviyesine geriledi. 10 liranın altına düşen parite, en son Mayıs ayında bu seviyelerde bulunmuştu. Sabah saatlerinde 8,45 seviyesinde seyreden dolar ise yüzde 1,3 düşerek 8,34 seviyesine kadar indi.

-İHA-